Google presenta sus nuevos smartphones: El Pixel 10, Pixel 10 Pro y Pixel 10 Pro Fold

La compañía también presentó un nuevo reloj inteligente, el Pixel Watch 4, y audífonos, los Pixel Buds 2a. Revisa todos los detalles.

Este miércoles, Google realizó su evento Made by Google, en el cual presentó toda una nueva gama de productos tecnológicos, la que incluye smartphones, audífonos y un smartwatch, además de innovaciones relacionadas con la inteligencia artificial.

“Este año, la familia de productos Pixel (nuevos teléfonos, relojes, auriculares y accesorios compatibles con Qi2) se basa en la última y más avanzada IA de Google. Esto incluye Gemini, disponible en todos tus dispositivos y en segundo plano siempre que necesites ayuda”, señalaron desde la compañía.

La gigante tecnológica aseguró que estos nuevos productos Pixel y su última inteligencia artificial (IA) “no solo ofrecen nuevas funciones, sino que están transformando la forma en que la tecnología funciona para ti. Nuestra visión es hacer todo esto mientras te protegemos a ti, a tu dispositivo y a tus datos”.

Los nuevos caballos de batalla

Google Pixel 10

marco metálico con acabado satinado, una parte trasera de cristal pulido y la icónica barra de cámara. El Pixel 10 cuenta concon acabado satinado, una parte trasera dey la icónica barra de cámara.

Pantalla: 6,3 pulgadas con 3000 nits.

Cuatro colores : Obsidian, Frost, Indigo and Lemongrass.

Batería: Dura “más de 24 horas y hasta 100 horas con el modo de Ahorro de Batería Extremo”. Se carga al 55% en unos 30 minutos.

Resistencia al agua y al polvo IP68 .

Recubrimiento resistente a huellas dactilares.

Google Pixel 10 Pro y 10 Pro XL

experiencia Pixel definitiva con diseño premium, pantallas más brillantes y nuestro mejor sistema de triple cámara trasera hasta la fecha”. Según la compañía, los Pixel 10 Pro ofrecen “lacon diseño premium, pantallas más brillantes y nuestro mejor sistema de triple cámara trasera hasta la fecha”.

Cuatro colores : Obsidian, Porcelain, Moonstone y Jade.

Disponible en dos tamaños: Pixel 10 Pro (6,3 pulgadas) y el Pixel 10 Pro XL (6,8 pulgadas).

Pantalla: La pantalla Super Actua ofrece un brillo máximo de 3300 nits para una “experiencia inmersiva, incluso bajo la luz solar directa”.

Resistencia al agua y al polvo IP68.



Google Pixel 10 Pro Fold

teléfono plegable más resistente hasta la fecha ”. Según Google, el Pixel 10 Pro Fold promete ser su “”.

Fue fabricado con aluminio de grado aeroespacial .

Está disponible en los colores Moonstone y Jade.

Incorpora una nueva bisagra sin engranajes que es el “doble de resistente que la del Pixel 9 Pro Fold” y cuenta con una clasificación de resistencia al agua y al polvo IP68.

Pantalla: Super Actua Flex, fabricada con vidrio ultrafino y dos capas de película antiimpacto para mayor protección contra caídas.

Batería: Tiene la batería “más grande en un dispositivo plegable hasta la fecha”, con una duración de hasta más de 30 horas.

Accesorios

Además de sus nuevos teléfonos inteligentes, la compañía lanzó un nuevo audífono, los Pixel Buds 2a, que ofrecen una cancelación activa de ruido, sonido envolvente y comodidad, además de un smartwatch, el Pixel Watch 4, diseñado para “ayudarte a llevar una vida más saludable, mantenerte conectado y anticiparte a tu día”.