Galaxy Unpacked 2026 ya tiene fecha: ¿Cuándo será y dónde verlo?
Por Daniela Pérez P.
11.02.2026 / 10:27
Samsung realizará una nueva edición de su tradicional evento Galaxy Unpacked, instancia en la que la compañía presentará sus próximos avances tecnológicos y delineará el rumbo de su ecosistema móvil para el año.
Samsung Electronics confirmó este miércoles la realización de una nueva edición de Galaxy Unpacked, instancia en la que presentará la próxima generación de la serie Galaxy S.
La compañía adelantó que se trata de una línea “creada para simplificar las interacciones diarias, inspirar confianza y hacer que Galaxy AI se sienta integrada de manera fluida desde el momento en que la tienes en tus manos”.
“Acompáñanos mientras revelamos las más recientes innovaciones de Samsung Galaxy, marcando una nueva fase en la era de la IA, donde la inteligencia se vuelve verdaderamente personal y adaptativa”, agregaron.
¿Cuándo y dónde ver el Galaxy Unpacked 2026?
- El evento se realizará el 25 de febrero en San Francisco, Estados Unidos.
- Será transmitido en vivo a partir de las 15:00 horas en Chile a través de Samsung.com, Samsung Newsroom y el canal oficial de YouTube de la compañía.
¿Qué es el Galaxy Unpacked?
- Desde 2009, Galaxy Unpacked se ha consolidado como el principal evento global de lanzamientos de Samsung Electronics. Ese año, en Singapur, se realizó la primera presentación que más tarde sería conocida bajo ese nombre, marcando el debut de la línea Samsung Galaxy.
- Con el paso del tiempo, el evento se transformó en una cita habitual del calendario tecnológico internacional. Allí se han presentado nuevas generaciones de la serie Galaxy S y Note, además de avances en pantallas, cámaras, rendimiento y ecosistemas conectados.
- En los últimos años, Galaxy Unpacked ha ampliado su foco más allá de los smartphones tradicionales. La introducción de los dispositivos plegables Galaxy Z Fold y Z Flip marcó un cambio en el diseño móvil, mientras que en 2024 la compañía puso el énfasis en Galaxy AI como eje de experiencias personalizadas.
- En 2025, durante el Unpacked realizado en Brooklyn, Samsung reforzó la integración de inteligencia artificial generativa en dispositivos como Galaxy Z Fold7, Galaxy Z Flip7 y wearables, bajo la visión “Unfold Ultra” orientada a una conectividad más profunda y personal.
- La edición de febrero de 2026 se enmarca en esa evolución, con la inteligencia artificial como uno de los elementos centrales de la nueva serie Galaxy S.