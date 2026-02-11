Galaxy Unpacked 2026 ya tiene fecha: ¿Cuándo será y dónde verlo?

Samsung realizará una nueva edición de su tradicional evento Galaxy Unpacked, instancia en la que la compañía presentará sus próximos avances tecnológicos y delineará el rumbo de su ecosistema móvil para el año.

Samsung Electronics confirmó este miércoles la realización de una nueva edición de Galaxy Unpacked, instancia en la que presentará la próxima generación de la serie Galaxy S.

La compañía adelantó que se trata de una línea “creada para simplificar las interacciones diarias, inspirar confianza y hacer que Galaxy AI se sienta integrada de manera fluida desde el momento en que la tienes en tus manos”.

“Acompáñanos mientras revelamos las más recientes innovaciones de Samsung Galaxy, marcando una nueva fase en la era de la IA, donde la inteligencia se vuelve verdaderamente personal y adaptativa”, agregaron.

¿Cuándo y dónde ver el Galaxy Unpacked 2026?

El evento se realizará el 25 de febrero en San Francisco, Estados Unidos.

Será transmitido en vivo a partir de las 15:00 horas en Chile a través de Samsung.com, Samsung Newsroom y el canal oficial de YouTube de la compañía.

