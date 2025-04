Fortnite anuncia colaboración con Sabrina Carpenter: ¿Cuándo llega su skin y qué contenido incluirá?

La reconocida estrella pop Sabrina Carpenter se convirtió en la nueva artista invitada de Fortnite Festival, sumándose a la lista de colaboraciones musicales del popular videojuego. Su contenido incluirá varios atuendos inspirados en su imagen, emotes, accesorios y canciones como “Espresso” y “Please Please Please”.

Sabrina Carpenter llegará oficialmente a Fortnite este 8 de abril de 2025 como parte de la nueva temporada de Fortnite Festival, el modo musical del reconocido videojuego de Epic Games.

La participación de la artista estadounidense fue confirmada tras semanas de especulación, consolidando su ingreso a una selecta lista de estrellas pop que han colaborado con la plataforma, entre ellas Lady Gaga y Billie Eilish.

El anuncio fue adelantado a través de un teaser publicado por la cuenta oficial del Festival, acompañado por la frase “nos vemos pronto” y una serie de guiños visuales dirigidos a los fanáticos de la cantante.

Su aparición coincidirá con el inicio de la octava temporada del Festival, donde cada edición destaca a un artista con contenido exclusivo en el juego.

La colaboración incluirá varios atuendos de Sabrina Carpenter. El primero, una skin principal, podrá desbloquearse al adquirir el Pase de Música de la Temporada 8 por 1400 V-Bucks. Este pase también permitirá desbloquear una versión alternativa del traje, con un body dorado.

Además, se lanzará un segundo atuendo denominado “Sabrina lista para la gira”, disponible en la tienda de objetos mediante un paquete especial.

Este paquete incluirá también: un accesorio de espalda (monedero de corazón SC), emotes de sus hits Taste y Please Please Please, efecto de caída y el micrófono oficial de la cantante.

A esto se suma la incorporación de tres canciones suyas como Jam Tracks: Nonsense, Juno y Please Please Please, que podrán utilizarse dentro del modo musical.

Fortnite ya había incorporado los temas Espresso y Feather en temporadas anteriores, lo que anticipaba esta colaboración.