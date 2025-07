FKA Twigs aterriza en Los Sims 4 con música en Simlish

Buenas noticias recibieron los fanáticos de los Sims 4, ya que este martes EA sorprendió con el lanzamiento del vídeo musical de Perfect Stranger, interpretado por FKA twigs en Simlish, la lengua ficticia utilizada en la popular saga de videojuegos.

La nominada al Grammy se suma a las apariciones de otras artistas como Ariana Grande, Katy Perry o Sabrina Carpenter. En esta oportunidad, la británica llega al juego como parte de la expansión “Naturaleza Encantada”, que está a la venta desde el 10 de julio.

“El mundo de Innisgreen del pack de expansión de los Sims 4 “Naturaleza Encantada” se convierte en un torbellino de encantamiento a medida que la Sim de FKA twigs revolotea por la ciudad como la casamentera residente, reuniendo a cinco parejas probables (e improbables) durante sus aventuras”, señalaron desde la compañía.

