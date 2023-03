El intérprete japonés Shozo Iizuka murió recientemente a los 89 años. El actor de voz le dio vida al compañero fiel de Vegeta, Nappa, y a una de las primeras creaciones del Doctor Maki Gero, el Androide 8, mejor conocido como “Octavio”, en Dragon Ball.

De acuerdo a Comic Book, el nipón habría fallecido el pasado 15 de febrero por una insuficiencia cardiaca.

Sus personajes

Octavio fue una creación destinada para asesinar al protagonista de la serie, Son Goku, pero, dada su naturaleza afable y sencilla, pudo entrever que el pequeño con cola no era ninguna amenaza para el planeta: más bien solo interfería con los intereses de la Patrulla Roja.

Al personaje se le vio por última vez en la Saga de Majin Buu, contribuyendo su poder a la genkidama con la que Goku derrotó al infame monstruo.

Por otro lado, Nappa llegó por primera vez a la serie con el en ese entonces antagonista, Vegeta, dispuestos a vengar a su camarada, Raditz, quien había muerto a manos de Piccolo enfrentando a los terrícolas luego de intentar raptar a Gohan.

El personaje no tuvo un desenlace feliz, pues luego de ser vencido por el protagonista, fue sacrificado por el príncipe saiyan.

Otras series

El intérprete también participó en series como Astro Boy y Pokémon. Sus últimas apariciones fueron en What Cat Project: Zero Chronicle, The Seven Deadly Sins, Bleach y Soul Eater, entre otras producciones.