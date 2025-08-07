Bits

Estas son las ligas y clubes confirmados hasta ahora en FC26

Por CNN Chile

07.08.2025 / 16:09

{alt}

El famoso juego de fútbol ya confirmó algunas de sus principales licencias. 

Se viene uno de los juegos más esperados del año: FC26. El rey en lo que trata en simuladores de fútbol, viene con diversas novedades ligadas tanto a jugabilidad, como modos de juego, y gráficas.

Pero una de las características que siempre han destacado a la zaga de EA Sports es su autenticidad y cantidad de licencias de equipos y ligas.

Y en esta oportunidad no es la excepción. El famoso juego de fútbol ya confirmó algunas de sus principales licencias.

Las ligas y clubes confirmados hasta ahora en FC26

Hasta el 7 de agosto, las principales ligas y torneos internacionales confirmados son: UEFA Champions League, la UEFA Europa League, la UEFA Europa Conference League, la CONMEBOL Libertadores, la Premier League, la Bundesliga y LaLiga EA SPORTS en un mismo juego, sumado a la Google Pixel Frauen-Bundesliga, la Liga F Moeve, la Barclays Women’s Super League, la Arkema Première Ligue, la National Women’s Soccer League y la UEFA Women’s Champions League. También están la CONMEBOL Sudamericana y la CONMEBOL Recopa.

Liga Portugal, Pro League belga, Eredivisie, Liga Profesional de Fútbol-Argentina, Roshn Saudi League, K League, Chinese Super League, A-League, Liga 1, Ekstraklasa, Bundesliga de Austria, Brack Super League, Superliga, Scottish Premiership, SSE Airtricity League Premier Division, Allsvenskan, Eliteserien, 3.

 

DESTACAMOS

#LODIJERONENCNN Galilea adelanta que está por cerrar acuerdo para que Demócratas se sume a la candidatura de Matthei

LO ÚLTIMO

País Desde 2026 Chile impartirá Paleontología como carrera por primera vez: ¿Dónde y cómo se podrá estudiar?
Trump anuncia nuevo censo para excluir a migrantes: Quienes están "en nuestro país ilegalmente no serán contabilizados"
Murió Suleiman Al Obaid, el “Pelé del fútbol palestino”, en medio de un ataque en Gaza
Estas son las ligas y clubes confirmados hasta ahora en FC26
¿Por qué Chile suspendió la importación de carne desde el sur de Argentina? Esto explicó el ministro de Agricultura
¿Bajarán las temperaturas este viernes? Revisa el pronóstico del tiempo para tu ciudad