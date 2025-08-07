Estas son las ligas y clubes confirmados hasta ahora en FC26

El famoso juego de fútbol ya confirmó algunas de sus principales licencias.

Se viene uno de los juegos más esperados del año: FC26. El rey en lo que trata en simuladores de fútbol, viene con diversas novedades ligadas tanto a jugabilidad, como modos de juego, y gráficas.

Pero una de las características que siempre han destacado a la zaga de EA Sports es su autenticidad y cantidad de licencias de equipos y ligas.

Y en esta oportunidad no es la excepción. El famoso juego de fútbol ya confirmó algunas de sus principales licencias.

Las ligas y clubes confirmados hasta ahora en FC26

Hasta el 7 de agosto, las principales ligas y torneos internacionales confirmados son: UEFA Champions League, la UEFA Europa League, la UEFA Europa Conference League, la CONMEBOL Libertadores, la Premier League, la Bundesliga y LaLiga EA SPORTS en un mismo juego, sumado a la Google Pixel Frauen-Bundesliga, la Liga F Moeve, la Barclays Women’s Super League, la Arkema Première Ligue, la National Women’s Soccer League y la UEFA Women’s Champions League. También están la CONMEBOL Sudamericana y la CONMEBOL Recopa.

Liga Portugal, Pro League belga, Eredivisie, Liga Profesional de Fútbol-Argentina, Roshn Saudi League, K League, Chinese Super League, A-League, Liga 1, Ekstraklasa, Bundesliga de Austria, Brack Super League, Superliga, Scottish Premiership, SSE Airtricity League Premier Division, Allsvenskan, Eliteserien, 3.