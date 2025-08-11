En el marco del One Piece Day: Netflix revela el primer vistado de la segunda temporada de la serie live action

Además, se anunció que habrá una tercera temporada de las aventuras de Luffy y los sombreros de paja.

¡Sombreros de paja, eleven anclas! En el marco de la celebración anual del One Piece Day en Tokio, Japón, Netflix reveló las primeras imágenes de lo que será la segunda temporada de la popular serie a estrenarse en 2026.

Por otro lado, la compañía confirmó que ya se aprobó una tercera temporada de la serie, tras los buenos resultados obtenidos con su adaptación live action.

La producción comenzará en Ciudad del Cabo, Sudáfrica, hacia finales de este año. Ian Stokes se unirá a Joe Tracz como coproductor ejecutivo de la tercera temporada.

En esta segunda temporada, bajo el nombre de “Rumbo a la gran ruta”, Luffy y sus amigos enfrentarán a adversarios más feroces y a las misiones más peligrosas hasta la fecha en travesía a la Grand Line.

Mira el adelantó acá