En caso de que “GTA VI” fracase: Ex trabajador de Rockstar Games cree que “Crimson Desert” podría ganar el GOTY

"Crimson Desert" se estrena en tiendas el próximo 19 de marzo, mientras que GTA VI está programado para el 19 de noviembre, si es que no se vuelve a retrasar.

Luego del anuncio de que GTA VI sale al mercado el 19 de noviembre, las expectativas han estado al alza.

En torno a esta discusión, Mike York, ex trabajador de Rockstar Games que participó en GTA V y Red Dead Redemption 2, hizo una declaración audaz: Crimson Desert podría quedarse con el juego del año (GOTY, por sus siglas en inglés).

“Esto podría ser juego del año. (…) La razón es que puedes perderte en este juego. Realmente es un competidor cuando se trata de todas las cosas geniales que tiene por ofrecer”, indicó en un video en su canal de Youtube.

Si bien diversas opiniones en redes sociales apuntan a que el fracaso de Rockstar es improbable, otros recuerdan que el estudio ya ha tenido problemas en lanzamientos anteriores como Red Dead Redemption 2.

¿De qué se trata Crimson Desert?

Crimson Desert es un proyecto llevado a cabo por la desarrolladora Pearl Abyss, creadores de Black Desert Online, que nos sumergirá en el mundo de Pywel, un vasto continente de regiones divididas, donde se desarrolla la historia de mundo abierto.

York, por su parte, destaca la alta interactividad del mundo, basada en la física y la profundidad de las mecánicas que permiten una inmersión total en el juego, indicando que si GTA VI “fracasa” o se vuelve a retrasar, entonces el juego tiene una clara oportunidad de llevarse el juego del año.