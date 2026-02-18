Bits GTA VI

CNN Bits

En caso de que “GTA VI” fracase: Ex trabajador de Rockstar Games cree que “Crimson Desert” podría ganar el GOTY

Por Dagmar Gillibrand

18.02.2026 / 15:59

{alt}

"Crimson Desert" se estrena en tiendas el próximo 19 de marzo, mientras que GTA VI está programado para el 19 de noviembre, si es que no se vuelve a retrasar.

Luego del anuncio de que GTA VI sale al mercado el 19 de noviembre, las expectativas han estado al alza.

En torno a esta discusión, Mike York, ex trabajador de Rockstar Games que participó en GTA V y Red Dead Redemption 2, hizo una declaración audaz: Crimson Desert podría quedarse con el juego del año (GOTY, por sus siglas en inglés).

Esto podría ser juego del año. (…) La razón es que puedes perderte en este juego. Realmente es un competidor cuando se trata de todas las cosas geniales que tiene por ofrecer”, indicó en un video en su canal de Youtube.

Si bien diversas opiniones en redes sociales apuntan a que el fracaso de Rockstar es improbable, otros recuerdan que el estudio ya ha tenido problemas en lanzamientos anteriores como Red Dead Redemption 2.

¿De qué se trata Crimson Desert?

Crimson Desert es un proyecto llevado a cabo por la desarrolladora Pearl Abyss, creadores de Black Desert Online, que nos sumergirá en el mundo de Pywel, un vasto continente de regiones divididas, donde se desarrolla la historia de mundo abierto.

El juego llegará a las tiendas el próximo 19 de marzo.

York, por su parte, destaca la alta interactividad del mundo, basada en la física y la profundidad de las mecánicas que permiten una inmersión total en el juego, indicando que si GTA VI “fracasa” o se vuelve a retrasar, entonces el juego tiene una clara oportunidad de llevarse el juego del año.

DESTACAMOS

Tendencias Predicciones del horóscopo chino: ¿Qué nos espera el 2026 al entrar en el Año del Caballo de Fuego?

LO ÚLTIMO

País Ministro Cataldo afirma que el Gobierno del Presidente Boric “ha sido de emergencia de verdad”: Republicanos responden
Ocho esquiadores muertos y un desaparecido deja avalancha de nieve en Estados Unidos
Fiscalía cita al presidente ejecutivo de Codelco a declarar por derrumbe en El Teniente que dejó a 6 personas muertas
Sexta noche del Festival de Viña 2026: Revisa quiénes se presentarán este 27 de febrero
Quinta noche del Festival de Viña 2026: Revisa quiénes se presentarán este 26 de febrero
Gobierno defiende gira de Boric a Rapa Nui tras críticas por tardanza de la visita: "Ha habido una agenda de compromisos y metas"