Discord exigirá verificación facial o de ID para resguardar a menores de edad: ¿Qué cambia la medida y desde cuándo rige?

La plataforma anunció nuevos mecanismos de seguridad que modificarán la experiencia de uso según la edad, con cambios en filtros de contenido, accesos y configuraciones para usuarios verificados.

Este lunes, la plataforma de comunicación de voz, video y texto Discord anunció la implementación de nuevas funciones de seguridad para usuarios antiguos y nuevos en la plataforma digital.

Estas medidas fueron probadas inicialmente en Australia y el Reino Unido, y ahora se aplicarán a todos los servidores a nivel mundial.

En su comunicado, la empresa dijo que con esto busca “crear una experiencia más segura e inclusiva para los usuarios mayores de 13” y que los datos ingresados para el proceso se borrarán minutos después de ser subidos a la plataforma.

Adicionalmente, la empresa informó que crearán un “Consejo de Adolescentes de Discord”, el que estará compuesto por entre “10 y 12 adolescentes que ayudará a garantizar que Discord comprenda, y no suponga, sus necesidades, cómo construyen conexiones significativas y qué les hace sentir seguros y apoyados en línea”, detalló.

La plataforma publicó un enlace para solicitar la participación en el consejo. Solo podrán participar adolescentes de entre 13 y 17 años, y las postulaciones se cierran el 1 de mayo de 2026.

¿De qué trata en específico las medidas?

Al finalizar la verificación, Discord te asignará un grupo de edad y, de acuerdo con este, cambiará las configuraciones a unas “predeterminadas que admiten experiencias apropiadas para la edad”.

Las modificaciones serán las siguientes:

Filtros de contenido: solo podrás acceder a contenido sensible o desactivar el filtro realizando la verificación.

solo podrás acceder a contenido sensible o desactivar el filtro realizando la verificación. Espacios con restricción de edad: solo los usuarios verificados pueden acceder a canales, servidores y comandos de aplicación con restricción de edad.

solo los usuarios verificados pueden acceder a canales, servidores y comandos de aplicación con restricción de edad. No poder cambiar la configuración de la bandeja de entrada: al recibir mensajes de un desconocido, este se enviará automáticamente a otra bandeja de entrada separada y los usuarios no verificados no podrán modificar este ajuste.

al recibir mensajes de un desconocido, este se enviará automáticamente a otra bandeja de entrada separada y los usuarios no verificados no podrán modificar este ajuste. Alertas de solicitud de amistad: desde ahora se recibirán avisos de advertencia en solicitudes de amistad de usuarios que no conozcas.

Restricciones del escenario: solo los usuarios mayores de edad podrán hablar en el escenario de los servidores.

¿Cuándo empezará esta medida de seguridad?

Discord detalló que la medida empezará a regir a principios de marzo y que será aplicada tanto a usuarios nuevos como existentes, por medio de una actualización.

Por ahora, detalló que habrá dos formas de verificar tu edad:

Escaneo facial por IA: el usuario deberá escanear su rostro desde el dispositivo que utiliza y la IA estimará su edad.

el usuario deberá escanear su rostro desde el dispositivo que utiliza y la IA estimará su edad. Cargar tu documento de identificación: debes subir una fotografía de tu documento de identidad. En el caso de Chile, se deberán adjuntar fotos del carné al servidor. Discord verificará la veracidad del documento y te categorizará.

Discord aclaró que las imágenes faciales y de los documentos de identidad no serán almacenadas por ellos ni por sus proveedores tecnológicos, ya que se borrarán después de verificar la edad del usuario.

Una vez finalizado el proceso, Discord te asignará automáticamente un grupo de edad y tu experiencia se adaptará al grupo verificado. No obstante, advirtió que, en caso de faltar información, se podría solicitar el uso de ambos métodos.

La plataforma te avisará por correo sobre el cambio y podrás revisar en qué grupo se te asignó desde la información disponible en la sección de “Mi cuenta”. En caso de no estar conforme, puedes apelar y rehacer el proceso.