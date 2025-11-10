Del desierto a los hielos patagónicos: Tres fotógrafos chilenos retratan el país con un celular en nueva exposición del GAM

La exposición “Los ojos del territorio: Despertar en sueño” muestra una serie de imágenes capturadas por los fotógrafos Nay Jiménez, Cristián Aninat y Tomás Westenenk solo con un teléfono celular.

¿Qué ocurre cuando tres fotógrafos deciden dejar atrás sus cámaras y registrar el país solo con un celular? De esa pregunta nace “Los ojos del territorio: Despertar en sueño”.

Esta es un exposición fotográfica que recorre Chile desde el desierto hasta los hielos patagónicos, pasando por los cerros de Valparaíso, y que busca explorar nuevas formas de mirar y narrar el paisaje.

La muestra reúne el trabajo de Nay Jiménez, Cristián Aninat y Tomás Westenenk, quienes optaron por capturar todas sus imágenes en esta oportunidad con uno de los últimos celulares iPhone lanzados al mercado.

La decisión no fue técnica, sino conceptual: prescindir del equipo profesional para volver a una observación más libre, más intuitiva y cercana. El resultado es un viaje visual que combina tres sensibilidades distintas unidas.

La curaduría de la exposición, que estuvo a cargo de Paula Solimano, propone una reflexión sobre cómo la tecnología cotidiana está transformando las prácticas artísticas y las formas de relacionarse con el territorio.

El relato que acompaña la exhibición fue desarrollado junto al colectivo Forasteras, que colaboró en la selección de los lugares y en la construcción de un marco narrativo que vincula paisaje, historia y memoria.

Tres amigos, tres lugares de Chile

Cada fotógrafo eligió su propio rumbo: Nay Jiménez el norte en busca de la memoria de su tierra; Cristián Aninat el sur para observar el tránsito entre lo rígido y lo fluido; y Tomás Westenenk el centro del país para identificar las estructuras que ordenan el caos urbano.

Westenenk comenta que los tres hicieron fotos “que si hubiésemos tenido nuestro equipo fotográfico no hubiésemos podido lograr. Estábamos colgando dentro de una cueva de un glaciar, remando en un kayak, con vientos de varios kilómetros por hora en la mitad del desierto. Esas fotos con un equipo fotográfico como el que solemos usar no se pueden hacer”.

“Cuando uno trabaja con cámaras tan grandes o cosas tan aparatosas, uno tiene que estar muy encimismado, está el montaje, el cuidado, hay muchas cosas, por lo que se deja muchas veces quizás de lado la experiencia de estar en el territorio, de pararse y sentir un glaciar bajo las piernas, lo mismo con las dunas y los traslados”, complemente Aninat.

Finalmente, Jiménez confiesa que “aprendió mucho” de la experencia. “Estos procesos son creativamente muy nutritivos; estábamos muy abiertos a aprender el uno del otro y vernos enfrentados a distintas situaciones y todo con esta herramienta tan flexible y potente. A mí me volvió a reencantar profundamente con una fotografía más creativa, con hacer fotos en mi diario vivir, en mi cotidiano. (…) El resultado refleja lo que es cada uno de nosotros como artista y cómo vemos las cosas, cómo habitamos el territorio y la amistad que tenemos”.

