CORSAIR presenta en CES 2026 su primer teclado gaming con Stream Deck integrado

El Galleon 100 SD reemplaza el pad numérico por un Stream Deck con teclas LCD, diales y pantalla, uniendo productividad, gaming y creación de contenido en un solo dispositivo.

Durante el CES 2026, CORSAIR presentó el Galleon 100 SD, su primer teclado gaming que integra un Stream Deck, en una propuesta que busca combinar productividad, videojuegos y creación de contenido en un solo periférico.

El dispositivo reemplaza el tradicional pad numérico por un módulo tipo Stream Deck, apostando por un formato pensado para usuarios que alternan entre el juego, el streaming y tareas creativas.

El Galleon 100 SD incorpora 12 teclas LCD totalmente personalizables, junto a una pantalla de 5 pulgadas y dos diales giratorios. Su funcionamiento replica el de un Stream Deck tradicional, permitiendo ejecutar acciones, accesos directos y automatizaciones desde el propio teclado.

Gracias a la experiencia de Elgato, las teclas pueden configurarse para tareas simples o acciones complejas, además de crear perfiles que amplían las posibilidades de uso según el contexto.

En su faceta como teclado mecánico, el Galleon 100 SD ofrece una durabilidad estimada en hasta 80 millones de pulsaciones por tecla. Además, incluye ajustes optimizados para la competición, orientados a reducir el retardo de entrada.

El diseño también considera la eliminación de distracciones, con configuraciones que permiten controlar o desactivar la iluminación RGB durante sesiones de juego competitivo.

La propuesta de CORSAIR apunta a usuarios que buscan reducir la cantidad de periféricos en su escritorio, integrando en un solo dispositivo funciones clave para streaming, productividad y gaming.

El Galleon 100 SD se suma a la tendencia vista en CES 2026 de periféricos híbridos, donde el foco está puesto en la personalización y en responder a las nuevas formas de uso del PC durante 2026.