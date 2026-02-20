Condado de Los Ángeles demanda a Roblox por no proteger a menores de contenido inapropiado y depredadores infantiles

El Condado de Los Ángeles demandó al popular juego, acusando que no cuenta con medidas necesarias para resguardar la integridad de los menores de edad.

Este jueves, las autoridades del Condado de Los Ángeles, en Estados Unidos, interpusieron una demanda en contra de Roblox, acusando que la plataforma de videojuegos no protege a los niños de contenido inapropiado y depredadores infantiles en Internet.

Pese a que la plataforma en línea asegura ser un “entorno seguro” para niños, el condado sostiene en su querella que esto no se cumple, ya que el juego no ha implementado medidas adecuadas para proteger a menores y verificar su edad, exponiéndolos a contenido sexual y al acoso.

“Es un entorno en línea inseguro que se ha convertido en un caldo de cultivo para depredadores”, indicó el comunicado del condado, según consigna EFE.

Según la presidenta de la Junta del Condado de Los Ángeles, Hilda L. Solis, esta demanda “busca proteger a los niños de depredadores en línea y contenido inapropiado”.

Roblox niega las acusaciones

Un comunicado de Roblox, en octubre de 2025, señaló que en total existen más de 151 millones de usuarios activos al día y, de ellos, el 40% son menores de 13 años, lo que posiciona al videojuego infantil como uno de los más populares actualmente.

Ante la querella, un representante de Roblox habló con la NBC y negó las acusaciones, señalando que están trabajando constantemente para reforzar las protecciones a menores de edad.

“Seguimos evolucionando y reforzando nuestras protecciones día a día. Contamos con medidas de seguridad avanzadas que monitorean nuestra plataforma para detectar contenido y comunicaciones dañinos, y los usuarios no pueden enviar ni recibir imágenes por chat, lo que evita una de las oportunidades de uso indebido más comunes en línea”, declaró, según el medio.

Agregó que “la seguridad es un enfoque constante en nuestro trabajo. Tomamos medidas rápidas contra cualquier persona que infrinja nuestras normas de seguridad y colaboramos estrechamente con las fuerzas del orden para apoyar las investigaciones y ayudar a que los malhechores rindan cuentas”.