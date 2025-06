Columna de Mario Saavedra: Modo avión, modo vida: Por qué cada vez más gente apaga el celular intencionalmente

Si te sorprendes poniendo tu teléfono en modo avión sin estar en un avión, tranquilo: no estás huyendo de la tecnología. Estás usándola con conciencia. Estás volviendo a ti.

Hace años, acuñé un concepto que hoy parece más vigente que nunca: infoxicación.

Una mezcla letal entre información e intoxicación. Porque eso es lo que vivimos todos los días: un bombardeo constante de datos, noticias, notificaciones, mensajes, alertas y pantallas. La información ya no nos nutre, nos satura. Y lo peor: ni siquiera tenemos tiempo de digerirla.

En ese contexto, no es raro que una generación entera esté empezando a hacer algo radicalmente simple: apagar el celular por voluntad propia. Sí, voluntariamente. Sin que se les acabe la batería, sin que el avión esté despegando. Se llama Intentional Phone Off, y es la respuesta natural a años de exceso de estímulos y presión digital.

Esta nueva práctica —que crece en redes sociales como TikTok y YouTube— propone algo contraintuitivo: usar el modo avión para volver al modo vida.

¿Para qué sirve? Para:

Recuperar la atención robada por algoritmos.

Dormir sin que la mente siga scrolleando en piloto automático.

Comer mirando a los ojos, no a la pantalla.

Sentarse a leer o a pensar sin interrupciones.

Recordar que no todo tiene que ser compartido, posteado ni reaccionado.

Hay quienes incluso están desempolvando viejos Nokia o comprando “dumbphones” como símbolo de esta desconexión consciente. No se trata de nostalgia, sino de sanidad mental.

Y es que la infoxicación —esa enfermedad silenciosa que venimos arrastrando desde hace años— está llegando a su peak. Y como todo exceso, termina provocando una reacción. Este phone off no es una moda pasajera, es un síntoma de agotamiento colectivo. Un grito silencioso de quienes ya no quieren estar todo el día disponibles para el mundo, pero sí presentes para sí mismos.

Así que si te sorprendes poniendo tu teléfono en modo avión sin estar en un avión, tranquilo: no estás huyendo de la tecnología. Estás usándola con conciencia. Estás volviendo a ti.

Mario Saavedra, conocido como @MacGenio, es especialista en temas de tecnología y cultura digital.