Columna de Mario Saavedra: La Nube no es de vapor, es de alambre (y el cobre lo pones tú)

Por Mario Saavedra 09.02.2026 / 14:41

La Inteligencia Artificial es, en realidad, una industria pesada. Es minería de datos, literal. Para que tú puedas pedirle a ChatGPT que te escriba un poema romántico para tu señora porque se te olvidó el aniversario, se necesita una infraestructura física monstruosa.