Columna de Mario Saavedra: La Nube no es de vapor, es de alambre (y el cobre lo pones tú)

Permiso de Circulación 2026: ¿Cómo puedo revisar si tengo multas impagas?
Hay diversas formas para revisar si una patente tiene multas asociadas. Revisa los detalles.
La Inteligencia Artificial es, en realidad, una industria pesada. Es minería de datos, literal. Para que tú puedas pedirle a ChatGPT que te escriba un poema romántico para tu señora porque se te olvidó el aniversario, se necesita una infraestructura física monstruosa.
Si has mirado el precio del cobre esta semana, seguro te bajó ese patriotismo financiero que nos da a los chilenos cuando el “Sueldo de Chile” sube. Nos sentimos ricos. Imaginamos bonos, hospitales nuevos y carreteras pavimentadas con oro.
Pero ojo, que esta subida no es porque China decidió construir otras diez ciudades fantasma. No. Esta vez, el responsable de que el metal rojo esté por las nubes es, irónicamente, algo que no podemos tocar: la Inteligencia Artificial.
Llevamos dos años escuchando a gurús de Silicon Valley hablar de la “Nube”, del “Metaverso” y de la “Inteligencia General Artificial” como si fueran espíritus santos que viven en el éter. Nos vendieron la pomada de que el futuro era invisible, inalámbrico y etéreo.
Pura mentira.
La Inteligencia Artificial es, en realidad, una industria pesada. Es minería de datos, literal. Para que tú puedas pedirle a ChatGPT que te escriba un poema romántico para tu señora porque se te olvidó el aniversario, se necesita una infraestructura física monstruosa.
Hablamos de data centers del tamaño de estadios de fútbol, llenos de servidores que consumen más electricidad que una ciudad pequeña. ¿Y adivina qué necesitan esos servidores para no derretirse y para hablar entre ellos a la velocidad de la luz?
Exacto. Necesitan cables. Kilómetros y kilómetros de cables. Transformadores, bobinas, disipadores de calor.
Resulta que la IA no come bits, come cobre.
Es la revancha del mundo análogo. Sam Altman y Mark Zuckerberg pueden tener los algoritmos más sofisticados del universo, pero sin el alambre que sacamos de Chuquicamata o El Teniente, sus IAs son tan útiles como un pisapapeles de vibranio.
La IA se ha convertido en un commodity. Ya no es magia, es electricidad procesada. Y para mover esa electricidad, necesitas el mejor conductor disponible a precio razonable.
Aquí es donde entra la ironía chilena, nuestra tragicomedia favorita.
Estamos parados sobre la mina de oro (o de cobre, mejor dicho) de la revolución digital. Somos la bencinera de la autopista de la información. Deberíamos estar celebrando, ¿no?
Pero la historia se repite. Pasó con el salitre, pasó con el cobre tradicional y ahora pasa con el “cobre tech”. Mientras en el Hemisferio Norte diseñan los cerebros digitales que van a curar el cáncer y colonizar Marte, nosotros nos limitamos a venderles el sistema nervioso, el cableado, la gasfitería básica.
Somos los gásfiters de la Inteligencia Artificial.
Ellos ponen el intelecto, nosotros ponemos el tubo. Y claro, el precio del tubo sube porque todos quieren remodelar el baño al mismo tiempo. Pero no nos confundamos: el negocio real no es vender el tubo, es cobrar por el agua que pasa por él.
La paradoja es brutal. Vamos a vender nuestro cobre a precio de oro para que fabriquen los chips y los servidores que entrenarán a las IAs… y luego esas mismas IAs nos van a vender sus servicios de suscripción mensual a nosotros, cobrándonos en dólares lo que nosotros les permitimos construir con nuestra tierra.
Es el ciclo sin fin de nuestra economía extractivista, ahora con versión 2.0 y soporte RGB.
Así que la próxima vez que veas a un robot o uses un chatbot, no pienses en códigos de Matrix ni en magia negra. Piensa en un pirquinero del norte. Piensa en un camión tolva. Porque sin ese polvo rojo y sucio, la “magia” digital se apaga.
La Nube, querido lector, es pesada, caliente y tiene sabor a moneda de diez pesos. Y por ahora, el mango de la sartén lo tenemos nosotros… hasta que inventen los cables de fibra óptica hechos de aire, y ahí sí que nos fuimos a la B.
Hay diversas formas para revisar si una patente tiene multas asociadas. Revisa los detalles.