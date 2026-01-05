Columna de Mario Saavedra: El oráculo digital no tiene piedad: 5 predicciones y 1 promesa para un 2026 que viene sin anestesia

Si creían que la Inteligencia Artificial era una moda pasajera como los spinners o la honestidad en la política, tengo malas noticias. Aquí están las 6 profecías de MacGenio para un 2026 que promete ser tan intenso como fila del Compín, pero con mejor resolución de pantalla.

Es 2 de enero. Mientras la mitad de Chile sigue intentando digerir las lentejas de la suerte y la otra mitad trata de recordar dónde dejó la dignidad en la fiesta de Año Nuevo, en los cuarteles generales de la tecnología ya decidieron cómo será tu vida los próximos 12 meses.

Me he pasado las últimas 48 horas leyendo reportes de tendencias, filtrando el humo de Silicon Valley y revisando lo que se presentará en la CES de Las Vegas, todo para traerles este oráculo digital. Si creían que la Inteligencia Artificial era una moda pasajera como los spinners o la honestidad en la política, tengo malas noticias.

Aquí están las 6 profecías de MacGenio para un 2026 que promete ser tan intenso como fila del Compín, pero con mejor resolución de pantalla.

El fin del “Smartphone” y el auge del “Espía de Solapa”

La tecnología de consumo da un giro perverso este año. Olvídense del ladrillo de vidrio en el bolsillo; la tendencia es la “Tecnología Invisible”. Hablo de pines (como el AI Pin que intentaron vendernos antes, pero que ahora sí funciona), anillos inteligentes y gafas de realidad aumentada que graban, procesan y analizan todo lo que ves.

El argumento: Nos venderán la comodidad de no tener que sacar el celular.

La realidad: Pagaremos en 24 cuotas para colgarnos un micrófono y una cámara que le enviará a una nube en Oregón cada interacción de nuestra vida. En Chile, esto será tragicómico: pasaremos de temer que nos roben el celular en la micro, a que nuestro propio anillo le cuente a la Isapre que estamos comiendo grasas saturadas, subiéndonos automáticamente la prima del plan. Es el sueño húmedo de Orwell, pero con suscripción mensual.

La “IA Agéntica” vs. La Burocracia Nacional

Hasta el 2025, la IA era un chatbot simpático que te escribía correos. En 2026 entramos a la era Agéntica: software que hace cosas por ti. Reserva, compra, negocia.

Pero aquí viene el choque cultural. Quiero ver a la IA más avanzada de Google, esa que ganó premios de eficiencia en California, intentando sacar una hora en el Registro Civil chileno a las 8:03 AM. O peor, tratando de darse de baja de una compañía de cable.

El pronóstico: Veremos a los primeros agentes de IA sufriendo “burnout digital”. No hay red neuronal capaz de entender por qué, para un trámite digital, te piden una fotocopia legalizada ante notario y la huella dactilar del pie izquierdo. La eficiencia de Silicon Valley viene a morir a la ventanilla única de nuestra administración pública.

Mechones 2026: Bienvenidos a la fábrica de cesantes ilustrados

A los miles de jóvenes que en marzo entran a la universidad con la mochila nueva y la ilusión intacta: alerta de spoiler. Si se matricularon en carreras basadas en procesos repetitivos, memorización de códigos legales o redacción básica, sepan que su título se devaluó antes de la primera prueba.

Las universidades chilenas, con mallas curriculares que se actualizan con la velocidad de un glaciar, siguen enseñando para un mundo que dejó de existir el martes pasado.

Si no complementan su carrera con alfabetización algorítmica y pensamiento crítico, no están estudiando una profesión; están comprando un “hobby caro” a 5 años plazo con el CAE. El mercado laboral de 2026 no busca a quien hace el trabajo, busca a quien sabe dirigir a la máquina que hace el trabajo. Actualizarse o manejar Uber (aunque ojo, los autos autónomos también vienen por ese empleo).

La “Crisis de Realidad” y el Cuento del Tío 2.0

Este año, la frase “ver para creer” queda oficialmente obsoleta. Los deepfakes en tiempo real ya son indistinguibles de la realidad.

El impacto social: En un país donde la desconfianza es deporte nacional, esto será el caos. El “Cuento del Tío” dejará de ser una llamada rasca desde la cárcel para convertirse en una videollamada perfecta de tu “hijo” pidiendo una transferencia urgente porque está en problemas.

Tendremos que establecer “santos y señas” familiares para saber si quien nos llama es humano o un clon digital generado por una banda criminal. La paranoia será la nueva sensatez. Si su jefe lo llama para despedirlo por Zoom, exija pellizcarlo para confirmar que existe.

La soledad se parcha con algoritmos (y genera adicción)

La tendencia más triste del 2026 será la masificación de los “Compañeros Sintéticos”. Amigos, terapeutas y parejas de IA diseñados para decirte exactamente lo que quieres escuchar.

Para el chileno promedio, que vive estresado y endeudado, la tentación es gigante. ¿Para qué lidiar con humanos complejos, que llegan tarde y tienen problemas, si puedo tener una novia virtual que siempre está de buen humor y no me pide que saque la basura?

Estamos creando una generación incapaz de tolerar la frustración de las relaciones humanas reales. Nos estamos encerrando en cámaras de eco afectivas, donde el único que nos entiende es un servidor que gasta litros de agua para enfriarse.

Mi Cruzada Personal: Una Política Pública de Cultura Digital (la promesa)

Ante este panorama, que oscila entre Black Mirror y Los 80, no basta con ser el comentarista sarcástico de turno.

La brecha digital ya no es tener o no tener internet; es tener o no tener soberanía cognitiva. Hoy, la tecnología en Chile es un bien de consumo, no una herramienta de desarrollo.

Por eso, mi compromiso para este 2026, y perdón si me pongo serio (se me pasará pronto), es empujar una Política Pública real que democratice la cultura digital. Necesitamos que la señora Juanita entienda qué hacen con sus datos, que el estudiante sepa auditar un algoritmo y que el emprendedor use la IA para exportar valor, no solo para hacer memes.

Si vamos a ser colonizados por la tecnología, por lo menos aprendamos a negociar el tratado.

El futuro no espera, y por lo visto, tampoco tiene piedad. Prepárense, actualícense y, por favor, no le den su clave del banco a nadie, aunque sea yo mismo quien se las pida en un video muy convincente.

Feliz 2026.

Mario Saavedra, conocido como @MacGenio, es especialista en temas de tecnología y cultura digital.