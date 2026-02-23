Columna de Mario Saavedra | El Monstruo en la Nube: La anarquía digital y el sobrepeso técnico de Viña

Durante décadas, la mística de este evento se sostuvo sobre una de las construcciones mitológicas más brillantes de nuestra televisión: "El Monstruo". Esa entidad análoga, impredecible y feroz que, a punta de pifias de 15 mil almas transpiradas en la galería, podía destruir la carrera de un humorista en tres minutos. Era la máxima expresión de la anarquía en vivo y en directo.