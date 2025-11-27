Columna de Mario Saavedra: El futuro no espera (y tus hijos tampoco)

La PAES es solo una puerta. Lo que viene después es una autopista que corre a 300 km/h. Y no queremos que nuestros jóvenes la enfrenten en triciclo.

Hoy me pasó algo que merece contarse como historia, porque resume perfecto el momento absurdo, urgente y fascinante que estamos viviendo como país en materia tecnológica.

Me llamó un amigo. Uno de esos con los que se habla de todo: autos, gadgets, política, la vida, y uno que otro chisme que jamás reconoceremos en público. Conversábamos relajado, cuando le conté, con un orgullo casi ridículo, que mi hija Emma se había graduado de cuarto medio. Hubo silencio. De esos silencios de papá que entienden lo que significa pararse frente a la adultez de un hijo.

Y me preguntó: “¿Y la Emma ya sabe lo que quiere estudiar?”

Felizmente -y porque mi hija es más resuelta que yo a los 40- le dije que sí. Que ya tomó una decisión. Y ahí vino la segunda parte de la historia.

Mi amigo suspiró.

“Pucha… mi hijo recién entró a primero medio y no tiene idea qué quiere estudiar. Nada. Cero. Ni un esbozo.”

Lo dijo con esa mezcla chilena entre preocupación, resignación y humor de tragedia ligera.

Yo le respondí: “Claro, queda tiempo… pero tampoco tanto.”

Lo dije desde la honestidad brutal de quien sabe que el mundo no espera a nadie. Y menos a los países lentos y a los papás que postergan conversaciones incómodas.

Lo que vino después -una especie de monólogo mío en modo consejero involuntario- terminó convirtiéndose en esta columna. Una columna para padres, madres, tutores y cualquier adulto que quiera que su hijo, sobrino o pupilo no se quede fuera de las nuevas reglas del juego.

Porque algo debemos asumir: El mundo no retrocede. Nadie va a esperarnos. Y el futuro profesional de nuestros jóvenes no se construye desde el azar, sino desde entender hacia dónde gira el planeta.

Primero, la verdad incómoda

Elegir carrera hoy NO es como elegir carrera en los 90

Antes uno elegía por tradición familiar, por un profesor inspirador, por vocación, o porque cierta carrera “pagaba bien”. Hoy, en cambio, elegir mal significa quedar obsoleto en 4 años. O antes. En algunas áreas, en 18 meses ya estás estudiando algo que una IA puede hacer de forma más rápida, más barata y sin colación.

No quiero asustar a nadie, pero si tu hijo quiere estudiar algo que no conversa con tecnología, datos, IA, energía, automatización o diseño digital… más vale que entienda que necesitará combinarlo con algo que sí lo haga. El futuro será híbrido o no será.

La conversa con mi amigo siguió así:

“¿Qué hago con mi hijo? ¿Cómo lo acompaño?”

Y aquí entramos en tierra fértil.

Porque la pregunta correcta no es “¿Qué quieres estudiar?” La pregunta correcta es: “¿En qué mundo quieres participar?”

El mundo -ese que corre más rápido que un piloto en Yas Marina- está empujado por siete grandes tendencias globales que el resto del planeta está tomando en serio. Chile todavía las mira como si fueran trailers de películas de ciencia ficción.

Por eso aquí van, con ejemplos, ironía y la crudeza necesaria para que se entiendan.

1. IA Generativa 3.0: bienvenida a la era donde tu colega será un algoritmo

La generación que entra a la universidad en 2026 jamás trabajará sin una IA. Jamás. Y no esa IA que solo hace imágenes con ojos raros y manos con seis dedos. No. Estoy hablando de sistemas que redactan contratos completos, codifican software, diseñan campañas publicitarias, crean personajes 3D fotorrealistas y hasta generan simulaciones de ciudades enteras.

Si tu hijo escribe, comunica, diseña, programa, investiga o calcula, va a convivir a diario con máquinas que hacen todo eso igual o mejor.

Carreras sugeridas:

Ciencia de Datos, Ingeniería en IA, Programación, Diseño Digital con IA, Comunicaciones con enfoque en datos.

2. Automatización Inteligente: la fábrica del futuro no tiene supervisores… tiene dashboards

Hoy las empresas están reemplazando procesos completos por flujos automáticos. Y no hablo de robots humanoides repartiendo café. Hablo de contabilidades que se cierran solas, líneas de producción que detectan fallas antes que el operario, logística que se optimiza en tiempo real, minería con sistemas autónomos y retail con inventarios autogestionados.

Carreras sugeridas:

Ingeniería Civil Industrial (automatización), Robótica, Ingeniería Mecatrónica, Ingeniería de Software.

3. Ciberseguridad Total: porque Chile ya aprendió por las malas

Cuando hackean un banco, un ministerio o tu propio teléfono, no solo estás perdiendo datos. Estás perdiendo país.

La ciberdelincuencia crece más rápido que la adopción de 5G y si no formamos especialistas ahora, vamos a terminar embargando hasta la contraseña del WiFi.

Carreras sugeridas:

Ciberseguridad, Criptografía, Ingeniería en Redes, Derecho Tecnológico.

4. Computación Espacial y Realidad Mixta: no son lentes, son la nueva oficina

El Apple Vision Pro no es un producto. Es una plataforma. El niño que hoy entra a primero medio es altamente probable que haga su práctica profesional en un espacio virtual, con paneles, modelos 3D y flujos de trabajo holográficos.

Carreras sugeridas:

Diseño UX/UI avanzado, Animación 3D, Ingeniería Informática, Arquitectura computacional.

5. Biotecnología: el cruce entre software y biología

Chile está dormido acá. Mientras tanto, el resto del mundo edita genes, fabrica órganos, desarrolla terapias digitales y crea bacterias programables. Es el inicio de una era donde el ingeniero biomédico entenderá más de software que un programador promedio.

Carreras sugeridas:

Biotecnología, Bioingeniería, Ingeniería Biomédica, Química y Farmacia.

6. Transición energética: no es activismo, es plata, es minería, es país

Con litio, cobre y una matriz renovable, Chile debería ser potencia mundial. Pero eso solo ocurre cuando tienes gente preparada. Si tu hijo es bueno para la ciencia, acá tiene un futuro brillante.

Carreras sugeridas:

Ingeniería Eléctrica, Ingeniería Ambiental, Geología, Energías Renovables, Data Science aplicado a energía.

7. Las carreras híbridas: donde Chile realmente puede ganar

No todo es ingeniería. Chile necesita profesionales capaces de unir mundos: tecnología + humanidades + creatividad + negocios. El periodista que sabe datos vale más, el abogado que entiende IA es irreemplazable y el diseñador que domina herramientas generativas puede trabajar desde Chile para el mundo.

Carreras sugeridas:

Comunicación Digital Avanzada, Ética y Gobernanza de IA, Ingeniería Comercial con analítica, Periodismo de Datos y la carrera que eligió mi hija: Ingeniería en Diseño Industrial.

Entonces, ¿qué le dije a mi amigo?

Le dije algo simple:

“Tu hijo no tiene que saber qué estudiar hoy. Pero sí tiene que saber en qué mundo quiere ser parte.” Y ese mundo será digital, automatizado, autónomo, ecológico, interdisciplinario y brutalmente competitivo. No retrocede. No perdona la ignorancia. Y premia al que se sube temprano.

La Emma lo entendió. Ojalá todos los hijos de Chile también.

Porque la PAES es solo una puerta. Lo que viene después es una autopista que corre a 300 km/h. Y no queremos que nuestros jóvenes la enfrenten en triciclo.

Mario Saavedra, conocido como @MacGenio, es especialista en temas de tecnología y cultura digital.