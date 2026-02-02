Columna de Mario Saavedra: El Cahuín Artificial: Cuando tus Gadgets hablan mal de ti

Por CNN Chile 02.02.2026 / 10:47 Compartir

Moltbot no es un chatbot cualquiera que te resume un PDF. Es un "agente proactivo" que te instalas en tu propio computador. La promesa es seductora: "Dale acceso a todo tu correo, tu calendario, tus archivos, tu WhatsApp y él trabajará por ti mientras duermes".