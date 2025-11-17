Columna de Mario Saavedra: Cuando el auto te ve mejor que tú: cámaras, sensores, autonomía y el salto inevitable hacia la A2RL

La A2RL, la Abu Dhabi Autonomous Racing League, es la liga de automovilismo autónomo más grande, ambiciosa y radical del planeta. No es experimento. No es prototipo. Es deporte, competencia, ingeniería, espectáculo y futuro mezclado en un solo evento. Y lo podrás ver por CNN Chile.

En Chile seguimos creyendo que poner una cámara de retroceso es el peak de la tecnología automotriz, cuando en realidad los autos modernos andan más equipados que un comando de ciencia ficción. Cámaras frontales, traseras, laterales, sensores ultrasónicos, radares, LIDAR… Es un zoológico de hardware trabajando para que tú no te transformes en meme en alguna rotonda mal tomada. Y lo más increíble es que – por duro que suene- estos sistemas ya manejan mejor que muchos humanos que se niegan a asumir que el espejo lateral no es decoración.

Los sensores de proximidad son un clásico ya naturalizado: alertan cuando te estás acercando demasiado al auto de adelante, cuando vas a chocar contra un pilar en el estacionamiento del Costanera, o cuando te tiraste un cambio sin mirar. Las cámaras de visión 360°, por su parte, son el sueño húmedo de cualquier piloto: te ofrecen una vista cenital que ni con dron podrías tener. Es como jugar GTA, pero con tu vida real y tu seguro automotriz en la línea.

Y si hablamos del futuro, el LIDAR -ese láser que escanea el entorno para crear un mapa tridimensional en tiempo real- es la joya de la corona. Gracias a él, el auto sabe exactamente qué hay a su alrededor: si es un perro cruzando, un tráiler frenando o un señor que decidió bajarse de la micro sin mirar porque, total, “Dios proveerá”.

Todo esto no es teoría. En mis viajes a China y Japón pude ver estas tecnologías funcionando en la calle como si fuese lo más normal del mundo. En Shanghái, los taxis autónomos Baidu Apollo circulan día y noche, sin conductor y sin drama. En Tokio, los sistemas avanzados de asistencia no son “equipamiento premium”: vienen de fábrica, como el aire acondicionado. En ambos países ves autos frenando solos, estacionándose solos, esquivando peatones que caminan mirando el celular como si la vida tuviera “modo infinito”. Es otra cultura tecnológica: allá la autonomía no es promesa, es práctica diaria.

Y ese ecosistema nos lleva directamente al siguiente nivel: la A2RL, la Abu Dhabi Autonomous Racing League, la liga de automovilismo autónomo más grande, ambiciosa y radical del planeta.

¿Qué es la A2RL?

Es una competencia internacional donde equipos de universidades, empresas tecnológicas y laboratorios de inteligencia artificial hacen correr autos completamente autónomos. Sin pilotos. Sin joystick escondido. Sin humanos tomando decisiones en tiempo real. La máquina corre, piensa, analiza, predice y actúa sola. Lo único humano es el ingeniero mirando la telemetría mordiéndose las uñas.

¿Cómo nace la A2RL?

Nace como una iniciativa del grupo tecnológico ASPIRE, parte del Consejo de Investigación de Abu Dhabi, cuyo objetivo es empujar los límites de la inteligencia artificial aplicada a la movilidad. La idea es simple: si quieres acelerar el desarrollo de la autonomía, pon a competir algoritmos a más de 250 km/h. Nada acelera la innovación como la presión de ganar.

¿Con qué fin?

Tres metas principales:

1. Convertir la pista en el laboratorio más extremo del mundo.

2. Desarrollar IA capaz de reaccionar en situaciones que ningún simulador puede reproducir.

3. Llevar esos avances a autos comerciales, transporte público, logística y seguridad vial.

Lo que se prueba hoy en Yas Marina, mañana estará en tu auto… o en el de tu hijo, que probablemente nunca va a manejar un auto de la forma clásica.

¿Y por qué importa?

Porque la A2RL ya es considerada una alternativa moderna al deporte motor tradicional. No lo reemplaza, lo expande. Representa el nuevo capítulo del automovilismo: velocidad, precisión, estrategia y decisiones milimétricas… pero hechas por máquinas que no parpadean ni un milisegundo.

Es el punto donde el automovilismo se junta con la ciencia dura. Donde la ingeniería se transforma en espectáculo. Donde la inteligencia artificial se pone a prueba con la vara más exigente: la carrera en tiempo real.

Y sí: es la liga de carreras autónomas más grande del mundo. No es experimento. No es prototipo. Es deporte, competencia, ingeniería, espectáculo y futuro mezclado en un solo evento.

Y lo mejor: vamos a mostrarlo como se debe.

Este miércoles 19 de noviembre a las 16:00 hrs, CNN Chile transmitirá un programa especial donde analizaremos la carrera en Yas Marina, con invitados del mundo motor, expertos en tecnología y todos los detalles detrás de estas máquinas que no necesitan volante para impresionarte.

Te invito a sumarte y ver con tus propios ojos lo que será -sin exagerar- el comienzo de una nueva era en la historia del automovilismo.

Miércoles 19, 16:00 hrs, CNN Chile y plataformas digitales. Ese día el futuro acelera. Y tú lo ves desde la primera fila.