Columna de Mario Saavedra: Apple 2025: del vitrineo global al uso real en Chile

Apple volvió a sacar brillo a Cupertino con su evento de septiembre. Como cada año, hay aplausos, precios en dólares que nos duelen en pesos, y la clásica sensación de “¿lo necesito o solo lo quiero?”. Esta vez, la compañía presentó el nuevo iPhone 17, la versión ultradelgada iPhone Air, los AirPods Pro 3 y la nueva línea de Apple Watch, con el Ultra 3 como estrella aventurera.

La gracia es que, más allá de la vitrina y del hype, todos estos dispositivos traen usos reales que en Chile sí podemos aprovechar. Vamos caso a caso.

iPhone Air: el flaco elegante que igual se la puede

Datos técnicos: 5,6 mm de grosor, 165 g de peso, pantalla OLED de 6,5″ con ProMotion a 120 Hz, chip A19 Pro, conectividad Wi-Fi 7, Bluetooth 6, Thread con chip N1, batería de hasta 27 h de video (40 h con batería MagSafe opcional), cámaras de 48 MP fusion y frontal de 18 MP con Center Stage. Solo eSIM, sin ranura física.

Uso realista: Ideal para profesionales que necesitan un equipo liviano pero con la potencia completa de un iPhone tope de línea. Médicos que se mueven entre pabellones, profes que cargan mochilas llenas de cuadernos, ejecutivos con bolsillos estrechos: un teléfono así no molesta, pero sí resuelve.

Paralelo chileno: Como la marraqueta recién salida del horno: delgada, liviana y cumple todos los días. No será la más vistosa de la panadería, pero siempre se agradece.

iPhone 17 Pro y Pro Max: cine en tu bolsillo

Datos técnicos: Chip A19 Pro de 3 nm, pantallas ProMotion de 6,3″ (Pro) y 6,9″ (Pro Max) con brillo hasta 3000 nit, batería de hasta 39 h en el Pro Max, carga inalámbrica rápida de 25 W, cámaras triples de 48 MP (principal, ultra wide, telefoto) con zoom óptico hasta 8× y grabación en Dolby Vision HDR / ProRes RAW. Cámara frontal de 18 MP con modo Center Stage y doble captura.

Uso realista: Perfecto para creadores de contenido, periodistas o estudiantes de comunicación. Hoy en día un canal local podría grabar una nota completa con este teléfono y mandarla directo al aire. También sirve para familias que quieren documentar viajes con calidad de documental, sin llevar cámaras grandes.

Paralelo chileno: En los 90, TVN llenaba las calles de Santiago con cámaras gigantes para grabar teleseries. Hoy, un estudiante de audiovisual podría grabar su propia miniserie con un iPhone Pro… y con menos extras que “Rompecorazón”.

AirPods Pro 3: tus oídos, tu salud y tu idioma

Datos técnicos: Chip H2, cancelación activa de ruido “la mejor del mundo”, resistencia IP57, cinco tamaños de almohadillas, batería de hasta 8 h con ANC, sensor cardíaco PPG que mide el ritmo con precisión médica, traducción en tiempo real y ajuste acústico personalizado.

Uso realista: Sirven para escuchar música en la micro, pero también para algo mucho más útil: medir tu pulso mientras corres en el Parque Metropolitano, hacer clases de inglés con traducción instantánea, o atender una videollamada en un entorno ruidoso. Un gadget que combina audio, salud y productividad.

Paralelo chileno: Cuando un gringo perdido en Valparaíso te pregunta dónde queda el ascensor Reina Victoria, el AirPod te traduce al instante. Así no quedas pegado con un “eeeh… wait, amigo”.

Apple Watch Ultra 3: la radio VHF del siglo XXI

Datos técnicos: Caja de titanio de 49 mm, pantalla OLED de hasta 3000 nit, chip S10, batería de 42 h (72 h en modo ahorro), conectividad 5G y satelital, GPS dual, brújula, mapas offline, sirena de emergencia de 600 pies, resistencia al agua hasta 100 m, funciones de buceo hasta 40 m, detección de caídas y choques, SOS por satélite y métricas deportivas avanzadas.

Uso realista: Para deportistas de trail en Cajón del Maipo, escaladores en Torres del Paine o pescadores en Chiloé. El Ultra 3 entrega métricas precisas, señal satelital cuando no hay cobertura, y funciones de seguridad que literalmente pueden salvarte la vida.

Paralelo chileno: Es como la clásica radio VHF de los pescadores, pero con WhatsApp, mapas y Spotify integrados.

Apple Watch Series 11 y SE 3: salud cotidiana

Datos técnicos: El Series 11 es más delgado, incorpora monitoreo de presión arterial, análisis de sueño y nueva carga rápida. El SE 3 trae pantalla siempre activa, sensores básicos de salud y un precio mucho más accesible.

Uso realista: El Series 11 puede ser un aliado para personas con hipertensión o problemas de sueño. El SE 3, en tanto, es una puerta de entrada al ecosistema Apple para quienes buscan control de actividad física sin pagar fortunas.

Paralelo chileno: El SE 3 es como la tarjeta Bip!: simple, barata y funcional. El Series 11, en cambio, es como un buen auto japonés: no es de lujo, pero nunca falla.

Apple Intelligence e iOS 26: el asistente silencioso

Datos técnicos: Funciona integrado en iOS 26 y organiza automáticamente fotos, mensajes, recordatorios y archivos. No es un chatbot parlanchín, sino un sistema que optimiza tareas en segundo plano.

Uso realista: Ordena tu carrete lleno de fotos repetidas, limpia PDFs que se acumulan en WhatsApp y arma recordatorios sin que tengas que pedirlo. Ideal para quienes se sienten ahogados por el desorden digital.

Paralelo chileno: Como ese practicante aplicado que hace la pega sin pedir aumento ni reclamar por el café. No brilla en la portada, pero sin él, el caos sería total.

¿Y cuál es el balance?

Apple sabe vender sueños, y yo lo admito: me los compro todos. Pero también hay que reconocer que, detrás de cada keynote, hay innovaciones con aplicación real en la vida cotidiana. Un iPhone Air puede simplificarle la jornada a un médico, los AirPods Pro 3 pueden ser un aliado silencioso de tu salud, y un Watch Ultra 3 puede —literalmente— marcar la diferencia entre perderte en la montaña o volver a casa a la hora del asado.

En Chile, aunque sigamos sacando cuentas para pagar en 48 cuotas, estos equipos igual se abren camino: desde el creador de contenido que graba en Providencia hasta el guía que acompaña turistas en Torres del Paine.

La ironía es que muchos terminarán comprándolos solo para mostrar la manzana en la sobremesa del domingo, como quien presume el vino caro que nunca descorchó. Pero quienes de verdad los usen… esos estarán exprimiendo lo mejor de la tecnología más deseada del planeta.

Y sí, me declaro culpable: soy fanático. Porque al final, entre el sueño que vende Apple y la realidad que vivimos, prefiero seguir creyendo. Aunque sea para que la manzana me acompañe hasta en la fila del banco.

Mario Saavedra, conocido como @MacGenio, es especialista en temas de tecnología y cultura digital.