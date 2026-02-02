Color E-Paper: Samsung lanza pantalla fabricada con biorresina derivada del fitoplancton

Desde la compañía señalaron que la biorresina se desarrolló como una "alternativa a los plásticos convencionales derivados del petróleo".

Samsung anunció el lanzamiento mundial de la pantalla Color E-Paper de 13 pulgadas (modelo EM13DX), la cual está fabricada con biorresina derivada del fitoplancton.

La compañía surcoreana asegura que es la “primera pantalla comercial del mundo” diseñada con una carcasa de biorresina derivada de estos microorganismos fotosintéticos.

“La pantalla, delgada como el papel, usa tecnología avanzada de tinta digital y consume energía ultrabaja para ofrecer una alternativa práctica a la señalización impresa tradicional“, detallaron.

Como el modelo más pequeño de la línea, la nueva pantalla busca ofrecer una opción de visualización compacta para estanterías, mostradores, mesas y puertas, donde la señalización en papel tradicional sigue siendo de uso generalizado. Con dimensiones similares a las de una hoja de papel A4, la pantalla ofrece una resolución de 1.600 x 1.200 píxeles.

Entre sus especificaciones, detallaron que cuenta con una batería recargable integrada, soporte USB Tipo C y opciones de montaje flexibles, por lo que se puede instalar sin necesidad de cables de alimentación permanentes. Su diseño de 17,9 mm pesa solo 0,9 kg con la batería, lo que hace que sea fácil de instalar y reposicionar en distintas ubicaciones.

Respecto al material de la pantalla, destacaron que “su carcasa fue verificada de forma independiente por la organización mundial de certificación de seguridad y sostenibilidad UL, confirmando que está compuesta en un 45% de plástico reciclado y un 10% de biorresina a base de fitoplancton. Esta innovación material se desarrolló como una alternativa a los plásticos convencionales derivados del petróleo, que puede reducir las emisiones de carbono en el proceso de fabricación en más del 40%”.

Hyoung Jae Kim, vicepresidente ejecutivo del Negocio de Visual Display (VD) de Samsung Electronics, sostuvo que “al incorporar tecnología innovadora, como la biorresina basada en fitoplancton, demostramos nuestro compromiso de avanzar tanto en la tecnología de pantallas como en los materiales que la sustentan. Nuestros productos de papel electrónico a color están diseñados para reemplazar el papel con un rendimiento de consumo de energía ultrabajo y diseños ultradelgados y livianos”.