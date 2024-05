Chileno se convierte en campeón internacional de “Mortal Kombat”: Conoce el millonario premio que se llevó a casa

El joven chileno obtuvo la oportunidad de representar a América Latina en el campeonato tras ganar previamente el torneo regional "Liga Latina Sur".

Un chileno logró un impresionante hito al convertirse en el campeón internacional del popular videojuego Mortal Kombat 1.

En Chicago, Estados Unidos, fue donde se realizó el torneo mundial “Combo Breaker“, del cual el chileno Nicolás Martínez se alzó como ganador indiscutido.

El gamer nacional logró obtener el preciado título tras vencer en un peleado encuentro a SonicFox, quien es considerado una leyenda internacional.

En X (ex Twitter), Martínez celebró alegremente el triunfo. “¡Gracias a todos los que me estaban apoyando, ahora me prepararé para Final Kombat!”, escribió.

El joven obtuvo la posibilidad de representar a América Latina en “Combo Breaker” tras ganar previamente el torneo regional “Liga Latina Sur”.

¿Cuánto dinero ganó?

Por triunfar en el campeonato celebrado en Estados Unidos, el chileno se hizo con un premio económico de US$5.150, es decir, cerca de $4.600.000.

Revive el momento se coronó campeón