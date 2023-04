(CNN) – El futuro de la inteligencia artificial promete tecnología con un toque humano. Pero, ¿es lo suficientemente humano para entregar un mensaje espiritual convincente?

Los pastores y rabinos descubrieron recientemente que ChatGPT, un modelo de aprendizaje de idiomas de IA que puede escupir una prosa aceptable con solo unas pocas indicaciones, no es tan malo para crear sermones, una piedra angular de los servicios de adoración en muchas religiones.

Históricamente, estas oraciones se basan en generaciones de conocimiento, análisis textual agudo y erudición, combinados con el carisma y las experiencias únicas de cada líder de adoración. La escritura de sermones se considera un arte. Un llamado divino, incluso.

Ver una computadora aproximarse a trabajos similares en meros segundos ha llevado a los líderes religiosos a luchar con un problema intrigante: ¿Puede la IA replicar un mensaje espiritual verdaderamente humano? Y si puede, ¿la computadora es tan buena o el mensaje humano necesita algo de trabajo?

Lee también: Ministra de Ciencia sobre ChatGPT: “Estamos observando con mucho cuidado la reacción de otros países”

Cómo suena un sermón de IA

En diciembre de 2022, el rabino Joshua Franklin dio un mensaje inusual durante un servicio en el Centro Judío de los Hamptons en East Hampton, Nueva York.

“Voy a plagiar un sermón”, le dijo a su congregación. “Y tienes que adivinar quién lo escribió”.

Franklin luego profundizó en una iluminación sobre la Parashat Vayigash, una porción de la Torá que cuenta la historia de una reconciliación entre hermanos.

“Esta es una lección poderosa para todos nosotros, ya que muestra la importancia de estar dispuesto a acercarse a los demás, incluso cuando es difícil, para construir intimidad y conexión”, continuó.

Al final del sermón de aproximadamente dos minutos, Franklin reveló al verdadero autor entre murmullos y aplausos dispersos: ChatGPT.

“Estás aplaudiendo”, dijo. “¡Pero estoy aterrorizado!”

Si bien Franklin agregó que le dio al modelo de aprendizaje de idiomas una indicación muy específica, y pudo ver detalles en el trabajo que no pasarían con un erudito experimentado, el experimento fue recibido con asombro y temor a partes iguales . ¿Podría el trabajo de un líder religioso, tan íntimamente ligado a la experiencia humana, eventualmente ser eclipsado por una computadora?

Cómo funciona el modelado de lenguaje de IA

El entretenimiento popular hace poco para calmar nuestros miedos humanos de un futuro generado por IA, uno donde las computadoras alcancen la conciencia, la ética, el alma y, en última instancia, la humanidad. En realidad, las herramientas de inteligencia artificial como ChatGPT son solo imitaciones convincentes.

Cuando CNN preguntó cómo funciona, ChatGPT proporcionó la siguiente respuesta:

“ChatGPT funciona utilizando un algoritmo de aprendizaje profundo llamado red neuronal transformadora. Fue entrenado en un corpus masivo de datos de texto de Internet, libros y otras fuentes. Durante el entrenamiento, el modelo aprendió a identificar patrones en los datos y usarlos para generar texto que se asemeja al lenguaje humano“.

“La forma en que ChatGPT crea una respuesta original es mediante el uso de una técnica llamada modelado de lenguaje”, continuó. “El modelado del lenguaje es una tarea en la que se entrena al modelo para predecir la probabilidad de la siguiente palabra en una oración dadas las palabras anteriores”.

En última instancia, la respuesta puede sonar humana, tal vez incluso lo suficientemente humana como para satisfacer a una multitud que espera iluminación religiosa.

Algunos expertos dicen que todavía es evidente que falta algo.

“Le falta alma, no sé de qué otra manera decirlo“, dijo a Associated Press Hershael York, pastor y profesor de teología en Kentucky.

Sin embargo, debido a que ChatGPT está “entrenado” o esencialmente alimentado con innumerables fragmentos de texto, puede hacer parte del trabajo de un erudito, haciendo referencia a cualquier texto sagrado en el que esté entrenado en cuestión de segundos.

Cuando se le preguntó a qué tipo de textos se referiría para un sermón cristiano, ChatGPT al principio dudó, afirmando que, como modelo de lenguaje de IA, no “tenía creencias personales o afiliaciones religiosas”. Con una consulta ligeramente alterada, proporcionó lo siguiente:

“Cuando se le pide a un modelo de lenguaje como ChatGPT que cree un sermón cristiano, generalmente se basará en sus datos de capacitación y conocimiento de la teología y la práctica cristianas. Esto incluye una amplia gama de textos cristianos, como la Biblia, comentarios, obras teológicas y libros de sermones de otros predicadores”.

“Para crear un sermón cristiano, al modelo de lenguaje normalmente se le daría un tema o tema específico para enfocarse“, continuó. “Luego buscaría a través de su vasta base de datos de conocimiento para encontrar información relevante y ejemplos relacionados con ese tema. Esto podría implicar identificar pasajes bíblicos relevantes, conceptos teológicos y contextos históricos o culturales que estén relacionados con el tema”.

Cómo se une un sermón humano

La escritura de sermones es una habilidad central para la mayoría de los líderes de adoración. Los sermones efectivos siguen los pasos de célebres líderes religiosos como Martin Luther King Jr. y Ozjasz Thon.

“El sermón se ha convertido en el elemento culminante de los servicios de muchas denominaciones. Un sermón no es simplemente enseñar. Establece un precedente para comprender las Escrituras correctamente. Y también está este momento de exhortación, de preguntar qué dice sobre nuestras propias vidas“, dice Stu Strachan, pastor presbiteriano ordenado y fundador de The Pastor’s Workshop, un recurso para sermones y enseñanzas cristianas.

“También hay más valor agregado a un sermón a medida que la cultura se vuelve más secular. Si las iglesias quieren crecer, tienen que conectar sus enseñanzas con la vida moderna y los problemas modernos”, agrega.

De hecho, los sermones son tan importantes que existe una industria próspera que brinda herramientas a los líderes de adoración para que el oficio sea un poco menos exigente.

“La realidad es que, a menos que seas pastor, no tienes idea de lo que es ser pastor”, le dice Strachan a CNN. “Suena desagradable, pero es verdad, y llama a todos los aspectos de quién eres como persona. Siempre está de guardia, y cada vez se imponen más funciones a los pastores. No solo están estudiando la palabra de Dios, orando, visitando la congregación, se espera que sean directores ejecutivos, tipos de directores financieros que emitan una visión, administren personal, creen asociaciones estratégicas. Hay mucho desgaste”.

Sin embargo, algunos métodos para disminuir las cargas pueden estirar la ética del puesto. Los escritores fantasmas de sermones no son raros, y las cosas pueden ponerse complicadas cuando un predicador no revela de dónde sacaron sus ideas brillantes.

“Creo que algunas tradiciones valoran la originalidad más que otras. Dicho esto, si tienes un escritor fantasma, creo que la mayoría de los pastores lo verían con malos ojos“, dice Strachan. “Sin embargo, desde una perspectiva económica práctica, eso no es algo que muchos pastores puedan hacer. La congregación de la iglesia promedio en los EE.UU. es de alrededor de 100 personas, y los fondos simplemente no están ahí para pagarle a alguien que haga ese trabajo por usted“.

Donde las IA, y los humanos, se quedan cortos

ChatGPT es de uso público gratuito, por lo que es fácil experimentar con sus posibilidades y sus limitaciones. Las entradas básicas como “Escribe un sermón sobre el tema X” arrojan resultados básicos con muy pocos detalles o conocimientos. El modelo arroja resultados más sofisticados cuando las solicitudes incluyen temas detallados, marcadores de texto específicos y la adición de dispositivos narrativos comunes como anécdotas personales, referencias culturales y citas.

En otras palabras, la calidad de la salida de ChatGPT es tan buena como las indicaciones que recibe. Incluso entonces, tiene algunas deficiencias críticas: ChatGPT y otros modelos de aprendizaje de idiomas a veces arrojan información inexacta, incompleta o sesgada; una debilidad que se indica claramente en la interfaz de ChatGPT.

Ken Sundet Jones, profesor de teología y filosofía en la Universidad de Grand View en Des Moines, Iowa, resumió las otras deficiencias que ha visto en un artículo para la organización cristiana sin fines de lucro 1517.

“Incluso si el pastor AI ChatGPT pudiera ir más allá del sermón como una dispensación de información, aún perdería el barco homilético porque solo podría operar en el ámbito de una audiencia hipotética“, escribe. “No hay particularidad en lo que produce y, por lo tanto, no tiene un carácter para ti“.

Jones argumenta que el hecho de que una IA no sea humana y no esté agobiada en su esencia misma por el peso de la vida y la muerte significa que no puede predecir ni crear algo para calmar el alma humana.

Sin embargo, el alimento espiritual es el resultado de la mejor predicación. Seguramente, como cualquier otro arte retórico, escribir sermones puede ser una actividad perezosa, inauténtica e impersonal, incluso cuando también lo hace un ser humano.

Una usuaria de Twitter ilustró esto con un efecto divertido cuando le pidió a ChatGPT un devocional cargado de palabras de moda cristianas como “papá Dios”, “codicia tus oraciones”, “cobertura de protección” e “instrumentos de Dios”.

El resultado fue una caótica ensalada de tópicos y vagos consejos.

“Sé que la IA es peligrosa porque esto se lee como algo que definitivamente habría escuchado de un influencer cristiano esta semana”, respondió alguien en tono de broma.

Ejercicios como estos han llevado a algunos expertos en fe a través de otra línea de lógica: los sermones de AI carecen de una humanidad esencial. Si pueden producir algo que pueda pasar por el mensaje real de alguien, quizás también carezca de una humanidad esencial.

“La creatividad requiere independencia, perspicacia e imaginación, todas las habilidades de las que carece ChatGPT“, escribe Chaim Steinmetz del Jewish Journal . “Pero ChatGPT no es el único que promueve tópicos y patrañas; muchos humanos también lo hacen. Si encontramos que nuestras propias opiniones se parecen mucho a ChatGPT, eso no es un defecto. Más bien, es el producto de nuestras propias fallas. Como un loro, ChatGPT nos obliga a escuchar cómo sonamos realmente”.

Independientemente de lo que pueda crear, hay un elemento más de fuerte retórica religiosa que la inteligencia artificial sabe que siempre le faltará: un ser humano real para entregar el mensaje.

“Vale la pena señalar que, si bien un modelo de lenguaje como ChatGPT puede proporcionar una aproximación a un sermón, no puede replicar la experiencia completa de un sermón en vivo pronunciado por un predicador humano”, dijo ChatGPT durante una conversación sobre cómo produce sermones. “El elemento humano de la predicación, incluida la inflexión de la voz, la expresión emocional y la interacción con la audiencia, es una parte importante de la experiencia de la predicación que un modelo de lenguaje no puede replicar”.