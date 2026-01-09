CES 2026: Lenovo presenta un notebook gamer con pantalla enrollable

En el marco de la feria tecnológica realizada en Las Vegas, la compañía presentó una serie de audaces pruebas de concepto.

En el CES 2026, que se realiza en Las Vegas hasta este viernes, Lenovo presentó una serie de pruebas de concepto con diseños audaces y un ecosistema de dispositivos con IA.

Entre los modelos que más resaltaron se encuentra el de un notebook gamer con pantalla OLED enrollable que es capaz de ampliar su tamaño varias pulgadas más.

Se trata del ThinkPad Rollable XD, un dispositivo experimental que integra una pantalla expandible: desde un formato compacto de 13,3 pulgadas hasta casi 16 pulgadas.

El diseño incorpora una cubierta transparente de Corning Gorilla Glass Victus 2, desarrollada junto a Corning, que permite observar el funcionamiento del sistema de pantalla enrollable.

El ThinkPad Rollable XD integra gestos táctiles y controles de voz para iniciar aplicaciones o cambiar de modo mediante comandos simples, incorporando también funciones de IA como traducción en vivo, asistente de voz, interacciones multimodales y uso con la tapa cerrada.

“Basándose en el legado de Lenovo de diseños de PC de vanguardia, como el ThinkPad X1 Fold, el primer PC plegable del mundo, y el primer portátil enrollable con IA ThinkBook Plus Gen 6, este dispositivo conceptual se transforma de un espacio de trabajo compacto de 13,3″ a uno de casi 16″, lo que facilita la multitarea móvil y flujos de trabajo adaptables“, señalaron.

También presentaron un concepto de gafas con IA, que “transforma la forma en que los usuarios interactúan con su entorno y unifica su flujo de trabajo, ofreciendo una combinación de asistencia de IA, control multimedia e integración de múltiples dispositivos”, así como también un “centro de IA personal” y un teclado adaptable, entre otros, según detallaron en su sitio web.