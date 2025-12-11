Canon presenta en Chile su nueva cámara EOS R6 Mark III: ¿Cuáles son sus principales novedades?

Desde Canon destacaron que “tiende un puente entre la EOS R5 Mark II y la EOS R6 Mark II para los artistas visuales y creadores de contenido que necesitan tanto resolución como velocidad". Revisa los detalles.

Canon presentó en Chile su nueva cámara EOS R6 Mark III, que llega para ampliar su creciente Sistema EOS R y está diseñada para potenciar la creatividad de los narradores visuales.

Desde la compañía señalaron que la EOS R6 Marx III es una cámara Full Frame híbrida con “funciones avanzadas” tanto para fotografía como grabación de video, prometiendo una “calidad y control excepcionales para los fotógrafos que cubren una amplia variedad de temas, desde deportes hasta fauna salvaje, matrimonios o retratos”.

Cristián Flores, Product Marketing Manager de Canon Chile, sostuvo que “tiende un puente entre la EOS R5 Mark II y la EOS R6 Mark II para los artistas visuales y creadores de contenido que necesitan tanto resolución como velocidad, continuando de esta forma con nuestra misión de dotar a los fotógrafos de herramientas diseñadas para elevar su ingenio e inspiración”.

Entre otras cosas, incorpora un sensor full frame de nuevo desarrollo, de 32,5 megapíxeles, y es capaz de disparar a 40 fps de forma continua. Funciona en situaciones con poca luz, ya que ofrece un rango ISO de hasta 64.000, y su estabilización de la imagen combinada de hasta 8,5 pasos permitiría captar imágenes nítidas y estables cuando se dispara cámara en mano.

Para los fotógrafos que se están iniciando en el mundo del vídeo, la EOS R6 Mark III captura imágenes RAW Light 7K, a hasta 60p, proporciona una grabación 4K 60p sobremuestreado y es compatible con 4K 120p, para unos resultados “aún más lentos y dramáticos”. También es posible la grabación Full HD 180 fps, para efectos creativos a cámara lenta.

Características principales de la EOS R6 Mark III: