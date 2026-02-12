Bits animé

Revelan fecha de estreno de la última temporada de “Beastars”: ¿Cuándo y en qué plataforma estará disponible?

Por CNN Chile

12.02.2026 / 15:21

La segunda parte de la temporada final se estrenará durante este año y pondrá fin a la historia de Legoshi, luego de casi morir en la primera parte.

Esta semana se confirmó que la última temporada de Beastars, que pondrá fin al viaje del protagonista tras su popular estreno en 2019, se estrenará durante este año, según el sitio web oficial del anime.

El estreno corresponde a la segunda parte de la temporada final, que continuará con la historia estrenada el 5 de diciembre de 2024, donde Legoshi casi muere a manos de Melon. El protagonista deberá decidir si seguirá evitando la violencia o terminará cediendo ante el despiadado villano.

Esta última parte está dirigida por Shinichi Matsumi y escrita por Nanami Higuchi. La historia se desarrolla en “un mundo donde conviven bestias de todo tipo; un lobo amable reprime su instinto depredador tras el asesinato de un compañero”, detalló la sinopsis del anime.

También, en el anuncio se informó que el ending Tiny Ligth estará a cargo de la famosa banda surcoreana de 13 integrantes Seventeen. 

 

¿Cuándo y dónde se estrena la temporada final de Beastars?

  • La segunda parte de la temporada final se estrenará mundialmente el sábado 7 de marzo de 2026 en Netflix.
  • Además del anuncio, la plataforma de streaming compartió el tráiler oficial del lanzamiento y, a través de X, se compartieron imágenes de la tan esperada temporada.

