Battlefield 6: El juego de combate que estábamos esperando

Sus modos de juego son entretenidos, algo que la saga ya nos venía acostumbrando. Sus mapas son amplios, lo que da harto espacio para recorrer y buscar el sitio perfecto para esconderse y atacar.

Después de desilusionarnos un poco con Battlefield 5, la nueva versión del clásico juego de guerra llega a sorprender. Con gráficos alucinantes, con nuevas experiencias y con más sensación de realismo, Battlefield 6 viene a dar en el gusto a quienes disfrutan de los tradicionales shooters.

Modo historia: Entretenido, pero le faltó para ser perfecto

El modo historia que nos propone Battlefield 6 es adictivo, no podemos negarlo. Una historia ambientada en un “presente” cercano, con conflictos que fácilmente podrían ocurrir en el futuro.

Si bien el modo historia te lo puedes pasar en un día, gracias a lo entretenido que es y a la variedad de misiones, su historia no termina de encajar bien. Con un cierre que deja más dudas que satisfacciones.

Sin embargo, este modo fue nuestro primer encuentro con el juego y tiene aspectos más que gratificantes.

Lo visual está por sobre de lo esperado, los escenarios tienen bastantes detalles que atraen y espacios donde escondernos o que, simplemente, podemos hacer explotar como queramos. Y las cinemáticas mejoran bastante.

Uno de los aspectos que más nos gustó -y que está en todo el juego- es el hecho de que los edificios puedan derrumbarse. Es un plus, un aspecto que suma bastante y que fomenta la sensación de que ningún lugar es seguro y te mantiene con la adrenalina a full.

Otra decisión acertada fue el uso de drones. Manejarlos es muy simple, pero también efectivos y dan ganas de manejarlos siempre.

Modo Online: No hay lugar seguro

Como ya veníamos diciendo, el juego no tiene lugares seguros, todo se puede derrumbar, todo se puede caer y a la vuelta de cualquier esquina nos podemos pillar a un enemigo.

En resumen, es un muy entretenido juego, que es una evolución respecto a lo que Battlefield nos había traído.

La variedad de escenarios también es un plus, desde islas, hasta desiertos, pasando por grandes ciudades. En ese aspecto,Battlefield 6 brinda un abanico de oportunidades.