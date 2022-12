(EFE) – Los avatares, esa representación gráfica y virtual que se asocia a una persona para su identificación en redes sociales, foros o plataformas de mensajería, han llegado a WhatsApp, donde a partir de ahora los usuarios podrán usarlos como foto del perfil o enviarlos en sus conversaciones.

“¡Traemos los avatares a WhatsApp! Ahora puedes usar tu avatar como pegatina en los chats. Pronto más estilos en todas nuestras aplicaciones”, ha anunciado en su página de Facebook Mark Zuckerberg, fundador de Meta.

Los avatares oficiales de WhatsApp estarán disponibles a partir de hoy para todos los usuarios en el mundo, según la red de mensajería.

Express yourself with avatars now on @WhatsApp. Choose from billions of combinations of hair styles 💇, facial features 🥸 and outfits👗to share how you’re feeling with friends and family.https://t.co/EKWWLF0MBU

— Meta (@Meta) December 7, 2022