Tras la emisión del último capítulo del anime original de Pokémon, con Ash y Pikachu, The Pokémon Company reveló el nombre oficial de la nueva serie y presentó el tráiler oficial.

Pokémon Horizons será el nombre de este nuevo lanzamiento cuyos protagonistas serán los jóvenes Liko y Roy, quienes estarán acompañados de Sprigatito, Fuecoco y Quaxly.

Say hello to our dual protagonists from #PokemonHorizons: The Series—Liko & Roy! 👋

Liko comes from the vibrant Paldea region and carries an awe-inspiring, beautiful pendant. And Roy, a boy from the charming Kanto region, possesses a mysterious Poké Ball. pic.twitter.com/HRN0UAPdh4

