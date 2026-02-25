Apple Sports ya está disponible en Chile: ¿Cómo funciona la app gratuita que permite seguir la Primera División y otras ligas?

La aplicación ahora está disponible en 36 nuevos países y territorios de la región, entre ellos Chile, incorporando por primera vez ligas sudamericanas a su catálogo.

Apple anunció la expansión a América Latina de Apple Sports, su aplicación gratuita para iPhone que ofrece resultados y estadísticas deportivas en tiempo real.

La compañía anunció que la plataforma ya está disponible en 36 nuevos países y territorios de la región, entre ellos Chile, incorporando por primera vez ligas sudamericanas a su catálogo.

Con este despliegue, los usuarios podrán seguir torneos como la Liga Profesional de Fútbol, el Campeonato Brasileño Série A, la Primera División de Chile, la Categoría Primera A, la Serie A de Ecuador y la Primera División del Perú. La incorporación marca la primera vez que la aplicación integra competencias locales de Sudamérica desde su lanzamiento.

Una experiencia centrada en el usuario