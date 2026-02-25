Bits aplicaciones

Apple Sports ya está disponible en Chile: ¿Cómo funciona la app gratuita que permite seguir la Primera División y otras ligas?

Por Daniela Pérez P.

25.02.2026 / 12:40

La aplicación ahora está disponible en 36 nuevos países y territorios de la región, entre ellos Chile, incorporando por primera vez ligas sudamericanas a su catálogo.

Apple anunció la expansión a América Latina de Apple Sports, su aplicación gratuita para iPhone que ofrece resultados y estadísticas deportivas en tiempo real.

La compañía anunció que la plataforma ya está disponible en 36 nuevos países y territorios de la región, entre ellos Chile, incorporando por primera vez ligas sudamericanas a su catálogo.

Con este despliegue, los usuarios podrán seguir torneos como la Liga Profesional de Fútbol, el Campeonato Brasileño Série A, la Primera División de Chile, la Categoría Primera A, la Serie A de Ecuador y la Primera División del Perú. La incorporación marca la primera vez que la aplicación integra competencias locales de Sudamérica desde su lanzamiento.

Una experiencia centrada en el usuario

  • Diseñada bajo la lógica de simplicidad característica de la firma de Cupertino, Apple Sports organiza los partidos por liga y permite a los usuarios personalizar el orden según sus preferencias.
  • Los equipos favoritos aparecen destacados en la parte superior de la pantalla, facilitando el acceso inmediato a marcadores y actualizaciones.
  • La aplicación también permite navegar entre resultados recientes y próximos encuentros, junto con estadísticas detalladas y alineaciones. La experiencia se adapta a cada usuario, priorizando la información de las ligas y clubes que seleccione como favoritos.
  • Entre las funciones destacadas se encuentran las “Actividades en Vivo”, que entregan actualizaciones en tiempo real directamente en la pantalla bloqueada del iPhone y en el Apple Watch.
  • Además, los usuarios pueden programar partidos con anticipación, compartir tarjetas de juego mediante la herramienta Game Card Sharing y añadir widgets personalizados en el iPhone, iPad y Mac para seguir resultados y horarios desde distintas plataformas.

