Apple anuncia sorpresivamente los nuevos iPad Pro, MacBook Pro y Vision Pro con chip M5

Desde la compañía de la manzana mordida señalaron que el nuevo chip “ofrece mucho más rendimiento y capacidades” en los nuevos dispositivos.

Este miércoles, Apple sorprendió a todos y todas con el anuncio de los nuevos iPad Pro, MacBook Pro y Vision Pro, esta vez con chip M5.

La compañía de la manzana mordida señaló que el M5 es “el siguiente gran salto en rendimiento de IA y avances en casi todos los aspectos del chip”.

Johny Srouji, vicepresidente sénior de Tecnologías de Hardware, detalló que “con la introducción de aceleradores neuronales en la GPU, M5 ofrece un gran impulso a las cargas de trabajo de IA. Combinado con un gran aumento en el rendimiento gráfico, el núcleo de CPU más rápido del mundo, un motor neuronal más rápido y un ancho de banda aún mayor, ofrece mucho más rendimiento y capacidades para MacBook Pro, iPad Pro y Apple Vision Pro”.

iPad Pro M5

Una de las nuevas inclusiones a la familia Apple es el iPad Pro con M5 , el cual ofrece hasta 3,5 veces el rendimiento de IA que el iPad Pro con M4 1 y hasta 5,6 veces más rápido que el iPad Pro con M1, según detallaron desde la misma empresa tecnológica.

Estará disponible en negro espacial y plateado , viene en tamaños de 11 y 13 pulgadas e incorpora la pantalla Ultra Retina XDR para una “experiencia visual inigualable”.

John Ternus, vicepresidente sénior de Ingeniería de Hardware, afirmó que “abre un sinfín de posibilidades para la creatividad y productividad: con un gran avance en el rendimiento de la IA y gran mejora en los gráficos, conectividad inalámbrica ultrarrápida y las revolucionarias funciones de iPadOS 26, supera una vez más los límites de lo que el iPad puede hacer”.

MacBook Pro M5

Luego viene el nuevo computador portátil: el MacBook Pro de 14 pulgadas , con el chip M5 que presenta una GPU de próxima generación con un acelerador neuronal en cada núcleo, que promete ofrecer hasta 3,5 veces el rendimiento de IA y gráficos hasta 1,6 veces más rápidos que la generación anterior.

Tiene pantalla Liquid Retina XDR con opción de nanotextura, una cámara Center Stage de 12 MP , un sistema de sonido de seis altavoces , una amplia gama de puertos , funciones de Apple Intelligence y el sistema operativo macOS Tahoe .

Al respecto, Ternus sostuvo que el M5 en la Mac “ofrece un gran aumento en el rendimiento gráfico, acelerando los flujos de trabajo más exigentes para todos (…). Con su increíble rendimiento, extraordinaria duración de batería y pantalla inigualable, el M5 lleva la nueva MacBook Pro de 14 pulgadas a otro nivel”.

Vision Pro M5