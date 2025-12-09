Apple anuncia la llegada de Fitness+ a Chile: ¿Qué día será lanzado y cuánto costará?

Desde la compañía señalaron que los entrenamientos y meditaciones ahora tendrán doblaje en español, habrá métricas en la pantalla y arribará el K-pop, entre otras novedades.

Buenas noticias llegaron para los fanáticos del deporte y la tecnología, ya que Apple anunció la llegada de Fitness+ a 28 países, entre ellos Chile.

Como parte de la expansión más grande del servicio desde su lanzamiento hace cinco años, los entrenamientos y meditaciones ahora tendrán doblaje con voz generada digitalmente en español, alemán y japonés, y cada semana se agregarán nuevos episodios con doblaje. Además, llega un nuevo género musical: K-Pop.

Jay Blahnik, vicepresidente de Fitness Technologies, señaló que “impulsamos la motivación de los usuarios más que nunca al ayudarles a consultar sus métricas de los entrenamientos en tiempo real con el Apple Watch o dar seguimiento con los AirPods Pro 3, brindar la posibilidad de llevar el servicio a cualquier parte con el iPhone o el iPad, y mucho más”.

Fitness+ permite acceso a los 12 tipos de entrenamientos distintos que ofrece el servicio, entre ellos Fuerza, Yoga, HIIT, Pilates, Baile, Bici, Kickboxing y Meditación, con episodios que pueden durar desde 5 a 45 minutos y pueden verse en iPhone, iPad y Apple TV.

Desde la compañía detallaron que los entrenamientos y meditaciones con doblaje usan voces generadas digitalmente basadas en las voces reales de cada uno de los 28 entrenadores de Fitness+, incluyéndose también subtítulos para los entrenamientos y meditaciones.

“Cada semana, los usuarios encontrarán nuevos episodios doblados en esos tres idiomas, además de las versiones originales en inglés. Desde el control de audio, podrán elegir el idioma que prefieran al iniciar un entrenamiento o meditación con doblaje”, agregaron.

¿Cuándo se lanza el Apple Fitness+ en Chile?

Apple Fitness+ será lanzado en Chile el próximo lunes 15 de diciembre.

¿Cuánto costará el Apple Fitness+?