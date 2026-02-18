Anuncian el primer campeonato de Realidad Virtual de libre movimiento en Chile: ¿En qué consiste el Champions Warfare Tournament?

El torneo reunirá a 64 equipos formados por tríos. Revisa todos los detalles.

Hace algunos días se anunció la realización de Champions Warfare Tournament, el primer campeonato nacional de Realidad Virtual de libre movimiento en Chile.

Cristóbal Baixas, fundador de Lucid Dreams, sostuvo que “este campeonato no es solo una competencia, es una nueva categoría de e-sport en Chile. Por primera vez, los jugadores compiten con el cuerpo completo, en arenas reales, viviendo el juego desde adentro”.

¿En qué consiste Champions Warfare Tournament?

A diferencia de los campeonatos tradicionales, no se juega sentado frente a una pantalla .

Los equipos compiten presencialmente en arenas reales, moviéndose libremente, esquivando, atacando y reaccionando con el cuerpo completo dentro de un entorno digital totalmente inmersivo.

El torneo reunirá a 64 equipos formados por tríos, quienes se enfrentarán en la modalidad Deathmatch por equipos, con partidas de eliminación directa.

Cada encuentro se disputa al mejor de tres rounds, con enfrentamientos dinámicos de aproximadamente tres minutos por round, donde gana el equipo que consigue más eliminaciones. El primer equipo en adjudicarse dos de los tres rounds avanza en la competencia; el marcador se reiniciará en cada nueva ronda para asegurar igualdad total.

Las fechas clasificatorias se desarrollarán en los centros Lucid Dreams VR de Mall Parque Arauco, Mall Plaza Vespucio y Mall Marina de Viña del Mar, donde los mejores equipos de cada sede avanzarán a la gran final presencial, programada para el mes de marzo.

¿Cuáles son los premios?

Primer lugar: Notebook HP OMEN 16 con procesador Ryzen AI 7, 16 GB de RAM, tarjeta gráfica Nvidia RTX 5060, SSD de 1 TB, Windows 11 Home, además de 3 Meta Quest 3S y gift cards Lucid Dreams para seguir viviendo experiencias inmersivas.

Segundo y tercer lugar: audífonos y mouse HyperX, junto a gift cards Lucid Dreams.

¿Cómo inscribirse?