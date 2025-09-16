Bits ryzen

AMD presenta Ryzen PRO 9000 con “Zen 5” y suma un nuevo Ryzen PRO 7000 para escritorio empresarial

Por CNN Chile

16.09.2025 / 14:56

La compañía anunció procesadores para PCs corporativas: la Serie Ryzen PRO 9000 adopta la arquitectura “Zen 5” y un nuevo modelo de la Serie Ryzen PRO 7000 se basa en “Zen 4”.

AMD anunció nuevos procesadores para equipos de escritorio empresariales. La Serie Ryzen PRO 9000 incorpora la arquitectura “Zen 5”, mientras que un nuevo modelo de la Serie Ryzen PRO 7000 utiliza “Zen 4”.

De acuerdo con la firma, ambas líneas integran las tecnologías AMD PRO para ofrecer rendimiento, seguridad de nivel corporativo y administración remota.

Con la llegada de Ryzen PRO 9000, la empresa lleva su arquitectura más reciente a las PC de oficina e incluye funciones destinadas a reforzar la protección, facilitar la gestión de flotas de TI y asegurar estabilidad de plataforma.

AMD sostiene que estas capacidades permiten reducir costos operacionales y sostener la productividad en entornos corporativos.

Especificaciones

Procesador Núcleos / Hilos Frecuencia (Boost / Base) Caché total TDP
Ryzen 9 PRO 9945 12C / 24T Hasta 5.4 GHz / 3.4 GHz 76 MB 65 W
Ryzen 7 PRO 9745 8C / 16T Hasta 5.4 GHz / 3.8 GHz 40 MB 65 W
Ryzen 5 PRO 9645 6C / 12T Hasta 5.4 GHz / 3.9 GHz 38 MB 65 W
Ryzen 5 PRO 7745 6C / 12T Hasta 4.3 GHz / 3.3 GHz 22 MB 65 W

