AMD presenta Ryzen PRO 9000 con “Zen 5” y suma un nuevo Ryzen PRO 7000 para escritorio empresarial

La compañía anunció procesadores para PCs corporativas: la Serie Ryzen PRO 9000 adopta la arquitectura “Zen 5” y un nuevo modelo de la Serie Ryzen PRO 7000 se basa en “Zen 4”.

De acuerdo con la firma, ambas líneas integran las tecnologías AMD PRO para ofrecer rendimiento, seguridad de nivel corporativo y administración remota.

Con la llegada de Ryzen PRO 9000, la empresa lleva su arquitectura más reciente a las PC de oficina e incluye funciones destinadas a reforzar la protección, facilitar la gestión de flotas de TI y asegurar estabilidad de plataforma.

AMD sostiene que estas capacidades permiten reducir costos operacionales y sostener la productividad en entornos corporativos.

Especificaciones