AMD se dispara en la bolsa tras acuerdo con OpenAI para desplegar 6 gigawatts en GPUs

El pacto multianual contempla el uso de la nueva serie Instinct MI450 desde 2026 y un paquete accionario para OpenAI ligado a hitos comerciales. AMD proyecta ingresos por “decenas de miles de millones de dólares” con este convenio.

AMD anunció un acuerdo estratégico con OpenAI para desplegar 6 gigawatts de capacidad en GPUs a lo largo de varias generaciones de sus chips Instinct, consolidando uno de los contratos más grandes de la industria de la inteligencia artificial.

El plan contempla un primer despliegue de 1 GW de la serie Instinct MI450 a partir del segundo semestre de 2026, con expansiones sucesivas en los años siguientes. La compañía destacó que esta alianza se enmarca en una colaboración que comenzó con las líneas MI300X y MI350X.

Desde el punto de vista financiero, AMD proyecta que el acuerdo generará “decenas de miles de millones de dólares” en ingresos durante su vigencia. Además, la empresa otorgó a OpenAI una warrant por hasta 160 millones de acciones de AMD, que irá liberándose por tramos conforme se cumplan tres condiciones:

Avance del despliegue desde 1 GW hasta los 6 GW comprometidos.

Cumplimiento de metas comerciales y técnicas por parte de OpenAI.

Alcance de objetivos de valorización bursátil por parte de AMD.

La CEO de AMD, Lisa Su, calificó el acuerdo como “una construcción masiva de infraestructura para la nueva era de la IA”, mientras que Sam Altman y Greg Brockman enfatizaron que se trata de una alianza que busca diversificar proveedores y “acelerar la disponibilidad de cómputo avanzado”.

En el mercado, la noticia fue interpretada como un movimiento directo frente al dominio de Nvidia. Analistas de tecnología y capitales coinciden en que, si AMD cumple con los plazos y el rendimiento prometido, podría captar una parte relevante de la demanda global de infraestructura IA en 2026 y 2027.

La compañía realizará un call con inversionistas este mismo lunes, mientras que sus resultados financieros del tercer trimestre serán reportados el 4 de noviembre, donde se espera mayor detalle del impacto de esta alianza en proyecciones de ingresos y producción.