CEO de AMD dice que podríamos tener la próxima Xbox en 2027

Por Miguel Buksdorf

04.02.2026 / 17:03

Durante su reporte financiero del 2025, Lisa Su anunció que el chip de la próxima consola de Microsoft va encaminado a terminar su desarrollo el próximo año.

La compañía estadounidense Advanced Micro Devices (AMD), dio a conocer su informe de datos financieros del 2025, instancia en que la CEO de la empresa, Lisa Su, dio una conferencia donde anunció que el chip de la próxima Xbox, estaría listo el 2027.

“El desarrollo de la Xbox de próxima generación de Microsoft, que cuenta con un sistema en chip semipersonalizado de AMD, avanza a buen ritmo para un lanzamiento el 2027“, dijo Su.

A pesar de los dichos de la CEO de AMD, desde Microsoft aún no han dado a conocer cuando se lanzaría la próxima generación de su consola de videojuegos.

El dominio de AMD en las consolas de videojuegos

La gigante estadounidense AMD, ha logrado tomar el control del desarrollo de chips para las consolas de videojuegos.

Tal y como mencionó Lisa Su, el chip de la próxima Xbox estaría listo el 2027. Pero AMD no solo fabrica chips personalizados para la consola de Microsoft, sino que también es la encargada de proveer de este componente a Sony para sus consolas PlayStation.

Además, a Microsoft y Sony se les sumó un tercer competidor en el mundo de las consolas en los últimos años, Valve, que lanzó la consola portátil Steam Deck el 2022. Aunque Valve tiene un proyecto más ambicioso con la Steam Machine, una “mini PC” que tendrá un procesador AMD y entraría al mercado este 2026 a pelear contra PlayStation y Xbox.

