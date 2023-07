Durante esta jornada, a las 13:11 horas se registró un temblor de magnitud 5,6 en la zona central de Chile. El movimiento telúrico tuvo epicentro a 15 kilómetros al noroeste de Farellones, a una profundidad de 115 kilómetros, informó el Centro Sismológico Nacional (CSN) de la Universidad de Chile.

Al respecto, algunas personas reportaron en redes sociales haber recibido una alerta a través de Google segundos antes que comenzara el movimiento telúrico.

Este sistema de alerta sísmica usa los smartphones de Android como sensores sísmicos gracias al acelerómetro que los integran y pueden enviarte alertas de terremotos cercanos de magnitud 4,5 o superior.

En lugares como California, Washington y Oregón, Google colaboró con el equipo de ShakeAlert. Organización que utiliza una red de 1.675 sensores sísmicos para detectar temblores de terremotos y analiza estos datos para determinar la ubicación y la magnitud del terremoto.

Android phones and #USGS gave Southern California residents an early warning to the 4.5 earthquake last night Here's what the phones' sensors, acting as seismometers, detected. Yellow and red concentric circles are expected locations of the P and S waves. https://t.co/duKZnnIjE3 pic.twitter.com/9q4GLvLm9O

— Dave Burke (@davey_burke) September 19, 2020