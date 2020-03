En el marco del Día Internacional de la Mujer, Christiane Endler, compartió un mensaje en su cuenta de Instagram que ha sido muy bien recibido por sus seguidoras y seguidores en redes sociales.

“A todas las mujeres, a las empoderadas, a las luchadoras, a las que ya no están y a las que vienen, pero en especial a las mías que me acompañan, me guían y me inspira“, escribió.

Junto a estas palabras, acompañó junto a unas fotos de ella con la camiseta de la Selección Chilena, otras con su equipo, el PSG, y otra de la gala The Best, donde fue nominada como una de las tres mejores guardametas del mundo.

De esta manera, la capitana de la Roja, que en 2019 debutó en un Mundial adulto en Francia 2019, se hizo parte de las manifestaciones en conmemoración de la mujer.

Durante esta jornada se han realizado diversas manifestaciones en varios países por el 8M. En Santiago, miles de mujeres se dieron cita en Plaza Italia para avanzar por la Alameda hasta la calle Echaurren.