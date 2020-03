VIDEO RELACIONADO – Lastesis en Alemania (00:47)

La conmemoración del Día Internacional de la Mujer no pasó desapercibida por Colo Colo y el plantel femenino del Cacique destacó un potente mensaje para visibilizar la brecha de género, desigualdad, la violencia hacia las mujeres y la lucha de todas ellas.

Figuras del plantel como Stephani Castaño, Gisela Pino y Nathalie Quezada protagonizan un video en donde instan a los hinchas a dejar de lado todas las prácticas machistas al momento de alentar al equipo albo.

“No eres de Colo Colo si crees que ser madre es un insulto; si usas la homofobia para referirte a un rival; si cantas sobre partes de mi cuerpo en vez de alentar al equipo; si normalizas la violación como sinónimo de una goleada”, son sólo algunas de las frases que utilizan las jugadoras para crear conciencia sobre este tipo de acciones.

El equipo femenino compartió el emotivo video en su cuenta oficial de Instagram, en donde lo acompañó con el mensaje: “Este 8 de marzo, y todos los días del año, nos queremos valientes, fuertes, grandes y vivas”.

“No eres de Colo Colo si me agredes; si me minimizas; si no respetas ni valoras mi trabajo; si no entiendes que no es no”, concluye el plantel dirigido por Vanessa Arauz.